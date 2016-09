Si «la Suisse n'avait pas existé, la France l'aurait inventée».

Le traité de Fribourg, dit de «Paix perpétuelle» a marqué un moment important de la construction de l'identité suisse. Signé après la défaite de Marignan en 1515 entre les mercenaires suisses et la France et ses alliés vénitiens, il est «d'une générosité inouïe», selon l'historien Alain-Jacques Tornare.



C'est à Fribourg qu'est négocié et signé le document, le 29 novembre 1516. Il solde les comptes entre François Ier, roi de France et dorénavant duc de Milan, et les 13 cantons suisses ainsi que leurs alliés. Dans le document, des questions militaires, économiques et territoriales sont précisées. En substance, les confédérés doivent abandonner leurs prétentions à exercer un protectorat sur Milan. «Le traité est une occasion en or pour les Français de ramener les Suisses à l'intérieur de leurs frontières», explique Alain-Jacques Tornare, spécialiste des relations franco-suisses. En outre, une neutralité militaire est signifiée entre les deux entités.



En ce qui concerne le commerce, des privilèges sont accordés de manière mutuelle. De plus, François Ier s'engage à payer chaque année une certaine somme aux cantons suisses en plus des frais de campagne qu'il règle.



«Après la raclée reçue à Marignan, la paix est d'une générosité inouïe», remarque l'historien. Mais elle est surtout intéressée. «La France a toujours eu intérêt à voir exister la Suisse. Le territoire représente une barrière importante contre l'ennemi commun des Habsbourg», note-il. En allant encore plus loin dans l'analyse, l'expert franco-suisse précise que si «la Suisse n'avait pas existé, la France l'aurait inventée».