Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une procédure pénale en lien avec l'attentat de Berlin, survenu sur un marché de Noël. L'enquête est dirigée contre inconnu, a indiqué mercredi soir le porte-parole du MPC André Marty à la radio alémanique SRF.

Le MPC a ouvert son enquête sur des informations provenant de l'étranger, concernant des soupçons de violation du Code pénal, à propos de soutien ou de participation à une organisation criminelle et de suspicion de violation de la loi fédérale sur l'interdiction de groupe comme Al-Qaïda ou l'EI. La procédure s'effectue en collaboration avec l'Office fédéral de la police (Fedpol) et les autorités étrangères. Le MPC se refuse à donner plus d'informations actuellement.

Il passe par Bruxelles

Douze personnes ont perdu la vie, percutées par un camion conduit par Anis Amri, 26 ans, le 19 décembre. Un jour après les faits, la mère de l'assaillant a révélé que son fils avait été brièvement détenu en Suisse, selon Blick.

En outre, RTL Info a révélé mercredi qu'Anis Amri avait été filmé par des caméras de surveillance, en gare de Bruxelles, le 21 décembre, à 19 heures, en provenance d'Amsterdam. Soit deux jours après les faits. La route du terroriste s'est achevée le 23 décembre, à Milan. Il a été abattu par les forces de l'ordre italiennes. (ats/cbx/nxp)