Le secrétaire général de l'ONU sera de dimanche à mardi en Suisse pour saluer la Genève avant de terminer son mandat en fin d'année.

C'est la dernière ligne droite pour Ban Ki-moon. La course à sa succession bat son plein. Le nom du prochain secrétaire général de l'ONU ne devrait être annoncé qu'en octobre au plus tôt, la décision du Conseil étant ensuite entérinée par l'Assemblée générale de l'ONU.

Ban Ki-moon profite de ce laps de temps pour saluer Genève et la Suisse. Il doit a rencontrer le Conseil fédéral mardi prochain à Berne.

Dimanche soir, un concert en son honneur sera donné par l'Orchestre des Nations Unies à Genève. Lundi, il doit rencontrer des membres du Conseil d'Etat, de la Ville de Genève, du Forum économique mondial (WEF) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a expliqué jeudi l'ONU à Genève.

Allumer le Jet d'eau de Genève

Il doit planter un arbre de deuxième génération d'Hiroshima. Il discutera aussi avec le personnel des Nations Unies et donnera une conférence de presse. Il doit également s'exprimer devant le comité exécutif du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) et à l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID).

Mardi, il doit allumer le Jet d'eau de Genève, avant de se rendre à Berne pour rencontrer le Conseil fédéral. (ats/nxp)