Plusieurs Suisses ont reçu des marchandises sans avoir passé commande et ont dû s'acquitter de frais et de taxes de dédouanement lors de la livraison. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pointe l'opacité d'une boutique en ligne de cosmétiques et produits de beauté.

Le SECO reçoit depuis quelque temps de nombreuses annonces concernant ce portail Internet, précise-t-il dans un communiqué reçu mercredi. Le site en question, stylelux.ch, est exploité par la société Lux Internation Sales ApS, dont le siège se trouve à Odense, au Danemark.

Cette entreprise ne respecte pas les exigences légales de transparence dans le domaine du commerce électronique, souligne le SECO. Dans le détail, les clients effectuant des achats en ligne doivent savoir à quel stade du processus de commande ils se trouvent. Le simple fait de surfer sur un site web ou d'insérer ses coordonnées ne peut pas suffire à déclencher une commande.

En outre, le site n'offre aucun récapitulatif complet de la commande, selon le communiqué. Les clients n'ont pas la possibilité de la corriger et le prix final n'est pas affiché correctement. Les éventuels frais liés au dédouanement ne sont pas non plus mentionnés. (ats/nxp)