Le règlement sur le sort des pièces à conviction de peu de valeur, saisis dans le cadre d’une procédure pénale et qui n’ont été ni confisqués ni dévolus à l’État, encore moins réclamés par les ayants droit dans les cinq ans suivant un jugement, peuvent être vendus de gré à gré ou alors aux enchères. Dans le cas de bijoux ne possédant pas ou peu de valeur vénale – ce qui n’est manifestement pas le cas de ceux ayant appartenu à Pierre Silvano – ils sont fondus. L’argent revient soit aux lésés soit dans l’escarcelle du pouvoir judiciaire. Dans le dernier cas de figure et selon l’hebdomadaire GHI, cela représente, en moyenne 125 000 francs, par an, qui reviennent au pouvoir judiciaire. Les objets qui ne peuvent ni être revendus ni donnés sont détruits, et incinérés à l’usine des Cheneviers, au même titre que les armes, la drogue ou des revues à caractère pornographique ou violent.

On compare souvent le service des pièces à conviction à une «caverne d’Ali Baba» avec ses milliers d’objets hétéroclites, tous ayant un lien avec une procédure judiciaire ayant ou non fait la une de la presse. Dans le cas de la famille Silvano, c’est bel et bien le cas. Pierre, le fils de Joséphine, a été assassiné en 2008 dans son appartement de Cointrin (GE). Il avait 41 ans. Son ex-femme, la mère de cette dernière ainsi que deux hommes (dont un tueur à gages payé 50 000 francs) ont été condamnés dans le cadre de cette affaire qui a fait basculer la vie des Silvano, famille d’origine italienne.

Très proche de son fils qu’elle va voir chaque jour au cimetière, Joséphine a voulu, au printemps dernier, récupérer les dernières affaires de Pierre au service des pièces à conviction. Parmi elles, une boîte à bijoux en nacre. Surprise. Le coffret que Joséphine et sa fille Géraldine découvrent dans une caisse – au milieu d’une arme et de munitions – ne ressemble en rien à celui de la victime. «On aurait dit une boîte à bijoux pour enfants», raconte Géraldine. Le contenu n’a, lui non plus, rien de ressemblant avec les bijoux en or, assez massifs, que Pierre Silvano aimait porter.

Double erreur

Mais où sont passés les bijoux? Où ont disparu les dix-huit pièces que les inspecteurs de la PJ ont dûment répertoriées dans l’inventaire des pièces à conviction? Les avocats de la famille Silvano, Mes Lorella Bertani et Alain de Mitri, demandent des explications au pouvoir judiciaire. Celui-ci mène son enquête. Il en ressort que la PJ a déposé, le 1er février 2010, les bijoux de Pierre Silvano en mentionnant, par erreur sur l’inventaire, les données d’une autre procédure pénale dans laquelle des bijoux (de moindre valeur) avaient été saisis. Quelques semaines plus tard, la police se rend compte de sa bourde et fait corriger le numéro de procédure. Deuxième erreur: le greffe des pièces à conviction n’apporte pas la correction désirée. Les bijoux de Pierre Silvano restent stockés sous un faux numéro de procédure.

Les années passent. Le délai de conservation arrive à échéance dans l’autre procédure et, en novembre 2014, les fameux bijoux sont sortis du service et fondus.

«Nous regrettons sincèrement cette situation», réagit Henri Della Casa, porte-parole du pouvoir judiciaire, précisant que contact a été pris avec les avocats de la famille afin de l’indemniser. C’est vrai. Mais les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord. La famille Silvano a fait faire une expertise par un bijoutier indépendant. Montant évalué: 13 200 francs. Ensuite, la caisse de prêt sur gage a livré un autre chiffre: 4450 francs. Finalement, une tierce personne est arrivée à une troisième conclusion: 6000 francs.

Souvenirs sans prix

Le secrétaire général du pouvoir judiciaire, Patrick Becker, a proposé en octobre dernier la somme de 9000 francs à la famille pour solde de tout compte mais avec une petite clause de confidentialité tout de même pour que l’affaire ne se retrouve pas dans la presse. Joséphine Silvano n’accepte pas: «On a tué mon fils pour 50 000 francs et on aimerait que je me taise pour 9000? Je ne veux pas de cet argent. J’aurais juste aimé retrouver les bijoux de Pierre, c’étaient des souvenirs…»

La famille Silvano entend porter l’affaire en justice via la loi sur la responsabilité de l’État et des communes. Joséphine et Géraldine vivent mal cette situation. «C’est cruel, déplore Me Alain de Mitri. Elles n’attendaient que le retour des effets personnels de Pierre pour faire leur deuil. En lieu et place, elles vont encore devoir lutter.» (Le Matin)