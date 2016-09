Sur place, au sol, il reste les relevés de tracés vert fluo, effectués par les enquêteurs. Des bougies. Et des fleurs. Lundi matin vers 7 h, l’apprenti plâtrier-peintre du Bouveret (VS) emprunte une route de campagne, entre Vionnaz et Collombey-Muraz, pour rejoindre son entreprise. Un raccourci qui lui évite un détour. Le chemin des Tourbières est rectiligne et cabossé. Le Valaisan, qui aurait dû célébrer ses 20 ans ce dimanche, doit encore parcourir un bon kilomètre avant d’arriver sur son lieu de travail.

Au volant de sa Peugeot 306, il mord à droite sur une bande herbeuse, évitant intentionnellement deux nids-de-poule. Lorsqu’il tente de se remettre sur le chemin de traverse en gravillon, il glisse, perd la maîtrise de son véhicule, fait un tête-à-queue. Sa voiture s’envole, brise un arbre, tombe dans la gouille d’Illarsaz (VS) et coule à pic. Prisonnier des tôles et de son airbag qui se serait déclenché, le malheureux n’a rien pu faire pour s’extraire.

Un de ses collègues de Saint-Gingolph roule sur le même tronçon. Il arrive juste après le vol plané et ne pourra qu’apercevoir, impuissant, l’automobile s’enfoncer dans les eaux sombres. Il se précipite alors jusqu’à leur entreprise et alerte les secours. Qui tenteront tout. Les plongeurs du 144 et les pompiers de Monthey retrouveront l’apprenti par 12 m de fond. Héliporté au CHUV dans un état désespéré, l’accidenté ne s’en sortira pas.

L’excès de vitesse: une piste

Une enquête a été ouverte d’office par la procureure du Bas-Valais, Angélique Duay. La magistrate se montre très prudente. Les investigations débutent. «Nous essayons d’établir la perte de maîtrise. Le problème, c’est que nous n’avons pas de témoin oculaire direct de la scène avant la sortie de route. Nous allons tenter de reconstituer les mouvements du véhicule. Toute une panoplie de tests a aussi été ordonnée sur le défunt.» Sait-on déjà si un excès de vitesse pourrait expliquer ce drame? «C’est une piste, bien sûr. Il y en a d’autres, comme un malaise», conclut Mme Duay.

La vitesse. «Il aimait la vitesse comme tous les jeunes, raconte son patron, le boss de Colors Plus, à Muraz. C’était un gars en or, gentil, honnête, attachant, bien éduqué. On l’aimait beaucoup, ce gamin. Il va nous manquer.» Les larmes au bord des yeux, il se reprend et dénonce: «Cette route est pleine de trous et pas entretenue par la commune. On attend toujours l’accident pour agir. Je ne dis pas que c’est la cause, mais ça a peut-être contribué.»

Hier après-midi, les proches et les amis affluent pour rendre hommage au disparu. Cédric est né le même jour. Ils étaient potes depuis l’enfance. «Dimanche, je mettrai son nom sur mon gâteau.» Sa sœur Aude et lui décrivent «un garçon drôle, joyeux, qui aimait sortir. Il avait toujours le mot pour rire. Beaucoup de charme. Toujours prêt à rendre service.» Ils attachent un bouquet de roses à un bouleau. Auparavant, ils ont lancé deux fleurs au large, lestées d’une pierre pour qu’elles coulent, elles aussi. Touchante symbolique. Bien qu’ébranlés, ils évoquent d’eux-mêmes, à regret, le penchant du défunt pour la vitesse: «Déjà avec sa moto.»

Le père du jeune homme, lui, ne nous parlera pas. Gentiment, il nous explique par téléphone que «c’est trop dur de parler pour le moment».

