La double majorité du peuple et des cantons sera nécessaire le 12 février. Les Suisses ne se prononceront à ce stade que sur le principe: la constitution doit être modifiée pour préciser que la Confédération facilite la naturalisation des petits-enfants d'étrangers. Les détails sont contenus dans une loi adoptée parallèlement par le Parlement. Pour qu'un étranger de la 3e génération puisse bénéficier de la procédure facilitée de naturalisation, il devra être né sur territoire helvétique, être titulaire d'un permis C et avoir accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse. Ces deux derniers critères devront également avoir été remplis par au moins un de ses parents, qui devra en outre avoir séjourné pendant au moins 10 ans en Suisse. Concernant les grands-parents du candidat au passeport helvétique, il faudra au moins qu'un d'eux soit né en Suisse ou qu'on puisse établir de manière crédible qu'il y a été titulaire d'un droit de séjour. Les demandes de naturalisations facilitées ne pourront plus être déposées après l'âge de 25 ans. Mais les petits-fils d'immigrés qui auront entre 26 et 35 ans lors de l'entrée en vigueur du projet auront toutefois cinq ans pour déposer une requête.

Les étrangers de la troisième génération, qui sont nés et qui ont grandi en Suisse tout comme leurs parents avant eux vont-ils pouvoir obtenir le passeport suisse plus facilement que ceux de la première génération? C'est à cette question que les Helvètes vont devoir répondre dans les urnes le 12 février prochain. La campagne pour cette naturalisation facilitée des jeunes étrangers a démarré ce mardi à Berne. Une vaste alliance réunissant tous les partis sauf l'UDC a présenté ses arguments en faveur de cette «Lex Marra».

Car c'est la conseillère nationale socialiste vaudoise Ada Marra qui est à l'origine de cette proposition qui aura eu besoin de 8 ans de travaux parlementaires pour aboutir. Elle avait déposé en 2008 une initiative parlementaire baptisée «La Suisse doit reconnaître ses enfants» et qui a été adoptée par les Chambres le 30 septembre dernier, les Chambres qui ont déjà élaboré une loi d'application. Le projet propose un changement qui introduit dans la Constitution la 3e génération comme motif de naturalisation facilitée (qui est aujourd'hui réservée par mariage aux couples mixtes et aux apatrides).

Un cas d'école

Cette longue procédure est «un cas d'école pour le traitement d'un projet de loi au Parlement», a souligné la politicienne. Du coup, «chaque mot a été longuement pesé et est extrêmement précis», selon Ada Marra qui précise que ce projet vient à la suite d'une révision de la loi sur la nationalité adoptée en 2014 qui prévoyait le durcissement sur la naturalisation ordinaire.

Pour les partisans du projet, celui-ci est un signe reconnaissance de la Suisse envers ses enfants. Les petits-enfants d'immigrés se considèrent comme Suisses. Ils sont nés et ont grandi en Suisse. Ils y ont fréquenté l'école et s'y engagent dans des associations. Ils pensent comme des Suisses, vivent comme des Suisses, parlent la même langue et ne connaissent leur pays d'origine que par les vacances ou les histoires de leurs parents et grands-parents, a souligné Ruth Humbel (PDC/AG).

Il ne leur manque que le passeport. Car actuellement ils ne peuvent pas se prononcer, lors de votations, sur des décisions importantes qui les concernent directement, ni s'exprimer sur la façon dont sont utilisés leurs impôts, a poursuivi Lisa Mazzone (Verts/GE). Avec la naturalisation facilitée, on leur évite, ainsi qu'à l'Etat plein de tracasseries administratives et financières. Il n'y aura notamment plus d'auditions devant une commission ni de vote dans les assemblées communales, a relevé Marianne Streiff (PEV/BE).

Alors que demande le texte? Il veut permettre à tous les jeunes étrangers de la 3e génération de déposer une demande de naturalisation facilitée jusqu'à l'âge de 25 ans. Et cela n'a rien à voir avec l'automaticité, ont plaidé les partisans. «Car il faudra prouver qu'un de ses grands-parents soit né en Suisse ou ait été titulaire d'un droit de séjour. Il faudra aussi qu'un de ses parents ait eu une autorisation d'établissement et ait séjourné au moins 10 ans en Suisse et y ait accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire», a rappelé le PLR soleurois Kurt Fluri.

Plus de preuve d'intégration à fournir

Mais le changement principal est que contrairement à aujourd'hui, les jeunes de la 3e génération n'auront plus à prouver qu'ils sont intégrés. On dit que «le fardeau de la preuve est inversé». Autre changement: la procédure, aujourd'hui très disparate selon les cantons, sera harmonisée sur toute la Suisse sous la houlette de la Confédération, même si cantons et communes garderont un droit de recours.

Contrairement à celui qui a été refusé par 51,6 % des votants en septembre 2004, le projet actuel ne prévoit pas l'octroi automatique du passeport à croix-blanche aux petits-enfants d'immigrés, a insisté Rosmarie Quadranti (PBD/ZH). Avec une naturalisation facilitée, la personne concernée doit déposer une demande et remplir des conditions prédéfinies.

Pour les partisans de ce changement constitutionnel, pas question de parler de bradage de la nationalité. Cela ne concerne que 4000 à 5000 cas par année, selon Lisa Mazzone. Soit très peu par rapport aux 2 millions d'étrangers établis en Suisse. En outre, estime-t-elle, comme c'est au jeune étranger de faire sa demande, cela démontre que la personne fait elle aussi un pas vers la nationalité suisse.

Double majorité à obtenir

Mais l'alliance interpartis se rend parfaitement compte qu'il ne sera pas facile de convaincre la population sur un sujet aussi émotionnel. En outre, pour que le projet passe, il faudra obtenir la double majorité du peuple et des cantons. Raison pour laquelle elle lance sa campagne déjà ce mardi.

Une campagne parrainée par trois anciens conseillers fédéraux, à savoir Ruth Dreifuss, Pascal Couchepin et Eveline Widmer-Schlumpf. Il faudra sans doute bien ces renforts pour tenter de faire passer l'idée qu'on ne peut appeler «étrangers» les petits-enfants de la première vague de migrants, qui sont nés en Suisse, ont fait leur scolarité et travaillent en Suisse et qui n'ont plus que des liens mythiques avec leur pays d'origine. (nxp)