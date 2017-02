Constantin Franziskakis est à la tête de Champ-Dollon depuis le 1er mai 2008. Il remettra la direction de l'établissement à son adjoint Fabrizio Bervini, indique le DSE jeudi dans un communiqué.

Dès le 1er mai, Constantin Franziskakis sera promu au secrétariat général du Département de la sécurité et de l'économie (DSE), avec rang de directeur.

En appelant Constantin Franziskakis à travailler sous son autorité directe, le chef du DSE Pierre Maudet entend s'attacher ses compétences et sa riche expérience. Avant de prendre la direction de Champ-Dollon, le haut fonctionnaire a été directeur général de l'office pénitentiaire (2001-2008) et directeur du service du patronage (1998-2000). Il avait dirigé une première fois Champ-Dollon entre 2000 et 2001, après avoir été actif dans l'enseignement public.

Trois mandats

A partir du 1er mai, trois mandats lui seront confiés: proposer un modèle de prise en charge socio-thérapeutique en exécution de peine, organiser les Etats généraux de la détention et de la probation ainsi qu'élaborer un concept de prise en charge de la radicalisation et de l'extrémisme violent en détention.

Pour ce dernier point, son mandat consistera à mener une étude et une analyse globales. Dans un deuxième temps, Pierre Maudet attend une proposition permettant d'agir face à la radicalisation et l'extrémisme violent en milieu pénitentiaire genevois, précise le communiqué. Des suggestions de mesures concrètes, assorties de l'évaluation des moyens nécessaires pour déployer celles-ci, sont demandées d'ici fin 2017.

Etats généraux

Concernant les deux autres points, le DSE a confié à M. Franziskakis l'organisation de la 2e édition des Etats généraux de la détention et de la probation prévue en novembre 2017. Il devra aussi élaborer un concept pour la prise en charge socio-thérapeutique dans les établissements d'exécution de peine (Champ-Dollon, La Brenaz, Villars, Le Vallon, ainsi que dans l'établissement à construire Les Dardelles).

Ce dernier mandat intervient suite à la décision du Conseil d'Etat de dédier l'unité de Curabilis, initialement prévue pour la sociothérapie, à l'accueil de personnes détenues sous mesure institutionnelle. (ats/nxp)