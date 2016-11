Le Ministère public de la Confédération a requis mercredi devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) une peine privative de liberté de cinq ans contre un ex-informaticien du Service de renseignements de la Confédération (SRC). La défense a demandé l'acquittement.

Agé de 48 ans, cet homme répond de service de renseignements politiques aggravé et de violation du secret de fonction. Après son arrestation, en mai 2012, il a passé 40 jours en détention préventive.

Ex-collaborateur du SRC, l'informaticien avait copié électroniquement des données classées secrètes. Il lui est reproché de les avoir ensuite emportées à son domicile avec l'intention de les vendre à des organismes étrangers.

Le quadragénaire avait contacté un employé de l'UBS, à qui il avait ouvertement fait part de ses intentions. Le collaborateur de la banque avait ensuite alerté la police, qui avait perquisitionné au domicile de l'ex-informaticien.

Lors de son audition devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, l'accusé a indiqué suivre un traitement psychiatrique et précisé qu'il prend des médicaments. Il s'est également excusé pour les faits qui lui sont reprochés.

Troubles délirants

Entendu par la Cour, un psychiatre a expliqué que l'accusé souffre de troubles délirants. Il a des problèmes d'anxiété et éprouve des sentiments de menace.

Ce diagnostic n'a pas empêché le procureur de considérer que l'accusé est pleinement responsable de ses actes. Il les a planifiés, selon le procureur.

S'il était parvenu à ses fins, il aurait gravement porté atteinte au SRC et à la confiance dont ce service jouit, a relevé le représentant du Ministère public, qui a requis une peine de cinq ans de prison contre l'accusé.

La défense a donné ensuite une tout autre image du prévenu. L'avocat de l'accusé a déclaré que le vol de données reproché à son client était un «acte démonstratif». L'accusé a voulu réagir à des actes de mobbing et démontrer qu'il était «meilleur» que ses collègues.

Absence de volonté criminelle

Revenant sur l'épisode du rendez-vous rocambolesque avec l'employé de l'UBS, le défenseur a affirmé que cet épisode démontre à lui seul l'absence de volonté criminelle de son client. Jamais un criminel n'aurait donné son nom comme il l'a fait, a affirmé l'avocat.

Il n'y a non plus aucun indice de l'existence de contacts entre son client et un Etat étranger. De plus, le SRC porte une certaine part de responsabilité dans cette affaire et celle-ci l'a incité à augmenter ses propres mesures de sécurité.

Au terme de sa plaidoirie, l'avocat a demandé l'acquittement de son client. Le jugement sera rendu mercredi en fin d'après-midi. (ats/nxp)