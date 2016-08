En vertu de ses importantes réserves, et surtout de la nouvelle loi sur la surveillance de l'assurance-maladie en vigueur depuis cette année, la caisse maladie Concordia entend rembourser au total 30 millions de francs à ses clients de l'assurance de base.

Les réserves financières sont plus hautes que ce qui est requis par la loi, a déclaré le directeur de Concordia, Nikolai Dittli, dans une interview avec la «Neue Luzerner Zeitung», publiée vendredi. Concordia est une association à but non lucratif et appartient à 100% aux clients, c'est pourquoi cet argent sera remboursé aux assurés, a précisé Nikolai Dittli.

La nouvelle loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) permet ce genre de remboursement depuis une année seulement. Concordia attend encore le feu vert de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le directeur de Concordia calcule qu'une famille de quatre personnes recevra 170 francs.

Ce remboursement n'est pas du tout un instrument marketing, assure Nikolai Dittli, répondant à une question allant dans ce sens. Il annonce que cette mesure ne sera pas unique et qu'elle sera répétée, si la situation financière de Concordia le permet. (ats/nxp)