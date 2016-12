Certains se sont demandé pourquoi la cérémonie n’avait pas lieu plutôt à la cathédrale de Lausanne. Après tout, c’était aussi le veilleur du beffroi que l’on pleurait hier. Un lieu plus spacieux aurait presque été nécessaire, au vu de la foule rassemblée sur le parvis glacial du centre funéraire de Montoie, pour rendre un dernier hommage au caricaturiste Philippe Becquelin, alias Mix & Remix.

Rock & Folk

Collègues dessinateurs, journalistes, photographes, fans et amis, anciens fidèles du club rock lausannois La Dolce Vita… La foule a été accueillie dans la chapelle au son d’une guitare électrique. Paul, le fils de Philippe Becquelin, et ses camarades ont animé la cérémonie avec de douces mélodies folk. On reconnaissait parmi les musiciens un membre du groupe rock lausannois Mama Rosin.

Plus une chaise de vide, des dizaines de personnes étaient debout sur la galerie quand un premier hommage émouvant a été rendu par Ariane Dayer, rédactrice en chef du «Matin Dimanche», pour lequel Mix & Remix dessinait.

Frédéric Pajak a pris la suite. L’éditeur du regretté dessinateur a retracé le parcours de son ami, rappelé comme «il aimait le rock, surtout les Ramones et les Beastie Boys». Qu’il était dans les années 1980 encore «trop underground» pour L’Hebdo, qui avait dans un premier temps refusé ses dessins. Et aussi comme le dessinateur impitoyable et écorché vif avait gagné en sagesse, en apaisement, en douceur avec la maladie. «Sa mort est injuste. Philippe avait encore tant à vivre, et tant à nous dire», a ajouté Frédéric Pajak.

Entre chaque témoignage, quelques riffs à la guitare, parfois accompagnés d’harmonica. En hommage à la place importante de la musique dans la vie du dessinateur.

Le «machin»

Et c’est finalement Vincent Kucholl, qui avait travaillé avec Mix & Remix sur un ouvrage aux Éditions Loisirs et Pédagogie, qui a conclu la cérémonie avec un témoignage bouleversant. Tout en retenant ses larmes, l‘humoriste a raconté des anecdotes, ne résistant pas à quelques imitations de son ami. Comme la fois où Philippe lui a appris qu’il avait un cancer, «ce machin» à l’intérieur de lui: «J’ai chialé, mais j’ai ri quand même.» Voilà qui aurait plu à Mix. (Le Matin)