Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) exige des mesures permettant d'éviter les collisions entre des drones commerciaux et des avions de ligne. Il réagit ainsi à un nouvel incident survenu en juillet dernier à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, dont il a publié mercredi un rapport.

Qualifié d'«incident grave» par le SESE, la quasi-collision remonte au 14 juillet dernier. Un avion de la compagnie EasyJet en phase d'approche a croisé un drone blanc à lumières rouges à une distance verticale de 10 mètres seulement, au-dessus de la ville de Bâle.

Le drone n'a pas pu être vu suffisamment tôt pour permettre au pilote de l'avion de ligne d'effectuer la moindre manoeuvre d'évitement. Un incident similaire est également survenu le 10 mars dernier à l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse au moment de l'approche finale d'un avion.

Incidents sextuplés en six ans

Depuis 2014, les événements de ce genre se sont multipliés dans le ciel suisse. De cinq incidents signalés par an entre 2010 et 2013, la statistique est passée à 15 l'année suivante et 22 en 2015. En 2016, le nombre d'incidents a déjà atteint 28 unités au cours des huit premiers mois, dont la moitié ont été qualifiés de «graves». Les chiffres sur l'ensemble de l'année ne sont pas encore connus.

Environ 20'000 drones commerciaux et privés sont actuellement utilisés dans le ciel suisse, selon une estimation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). Dans leur grande majorité, ils ne sont détectables que visuellement et non pas par un système automatique. La première collision entre un drone et un avion de ligne n'est «plus qu'une question de temps», prévient le SESE.

Pour garantir la sécurité aérienne, il faut prendre rapidement des mesures qui permettent aux pilotes et aux contrôleurs aériens de voir ou de détecter des drones suffisamment tôt, souligne le SESE. L'introduction d'une obligation d'équiper les drones d'une balise est en discussion sur le plan international. (ats/nxp)