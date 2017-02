Fosse aux ours (BE)

Un adulte qui se penche sur le parc aux ours avec un enfant sur les épaules, c’est une scène fréquente autour du vaste enclos visité par 10 000 personnes les jours de fêtes, mais qu’on ne verra bientôt plus. Les surveillants bénévoles n’en croient pas leurs yeux: «Certains parents tiennent leur enfant à bout de bras par-dessus la barrière», s’étonne le «ranger» Rudolf Schwab.

Des panneaux d’interdiction existent déjà: on ne porte pas un enfant sur les épaules et on ne le pose pas sur la barrière. Pourquoi ne pas avoir simplement rehaussé les barrières? «L’idée, dans tous les zoos, c’est d’empêcher les animaux de sortir, pas d’empêcher les visiteurs d’entrer!» tranche le responsable du parc, Peter Schlup. Un concept qui vaut pour la clôture des tigres du Zoo de Bâle ou celle des lions du Zoo de Zurich.

«On ne va pas attendre un incident comme cet enfant tombé dans l’enclos d’un gorille», reprend Rudolf Schwab, en évoquant l’incident survenu le 28 mai à Cincinnati (USA). L’enfant de 3 ans et demi avait franchi une barrière en rampant et chuté dans l’enclos. Le primate, qui l’avait attrapé, a été abattu dix minutes après.

À Berne, c’est un handicapé mental qui était tombé dans le parc des ours le 21 novembre 2009, peu après son inauguration. Alexandre n’était pas tombé par inadvertance: c’est en voulant récupérer un sac en plastique qu’il s’était trouvé nez à nez avec «Finn», qui vit aujourd’hui avec la balle tirée par un policier.

Blessé à la tête, à une cuisse et à une main, le handicapé, pour qui la visite du parc était un rituel, a revu «Finn» sans se souvenir de l’incident. «La sécurité a été renforcée à cet endroit, si bien qu’un tel incident ne peut plus se répéter», précise Peter Schlup.

Avant d’hiberner, «Finn» pesait 303 kilos, «Björk», 176 kilos et leur fille «Ursina», 186 kilos. Même après avoir perdu 30% de leur poids au printemps, au terme d’un hiver sans nourriture, ils ne feraient qu’une bouchée d’un enfant tombé dans leur parc. «On a vu «Björk» traverser le parc d’un bout à l’autre en 7 secondes», rapporte Rudolf Schwab.

Les parents ne sont pas conscients du danger que représentent les plantigrades: «Quand on sermonne un père ou une mère, ils s’exécutent immédiatement en réalisant leur bêtise», relève Rudolf Schwab. Ce surveillant bénévole s’est démené pour que sur le parapet du pont Nydegger, qui surplombe le parc aux ours, des tiges métalliques empêchent les adultes d’y asseoir un enfant. «Il m’est arrivé d’attraper un petit à qui sa mère avait tourné le dos pour en soulever un autre», rapporte ce ranger.

Lorsque le règlement sera modifié, d’ici à deux mois, les surveillants pourront s’y référer pour raisonner les parents. Les panneaux déjà posés ont un effet dissuasif, mais pas juridique. «Le but n’est pas de distribuer des amendes, mais de donner une légitimité aux interventions des surveillants», conclut Peter Schlup. Avis aux parents: même en hibernation, les ours bernois sortent parfois pour s’abreuver. (Le Matin)