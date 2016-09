Oups… La «blague» serait-elle en train de tourner en eau de boudin? Il y a quinze jours, le publicitaire et pro de la communication politique alémanique Daniel Graf lançait une initiative pour le moins surprenante. Elle prône une interdiction du kebab en Suisse! Il s’agissait à l’origine d’une réponse satirique au débat sur l’interdiction de la burqa. Sauf que beaucoup, en Turquie, n’ont manifestement pas compris le second degré de la démarche. Résultat: on y trouve ces derniers jours de nombreux articles fustigeant la Suisse.

A l’origine du malentendu, un ras-le-bol. Daniel Graf en avait marre du projet d’interdiction de la burqa, qui pour lui accapare tout l’espace public. «Un débat posé sur le sujet est impossible, nous explique-t-il. On a donc eu cette idée de tenter de susciter la discussion, le dialogue, avec cette initiative ironique. Et de saborder le débat sur la burqa. D’ailleurs, au fond, il y a énormément de kebabs en Suisse. Et pas beaucoup de burqas…»

Nouveau droit fondamental

Allant jusqu’au bout de son inspiration, Daniel Graf et son collectif ont lancé un site dédié à son initiative. «Ja zum Kebabverbot» y propose d’ajouter un article dans la Constitution pour compléter le «catalogue des droits fondamentaux». Cet «Art. 10a» spécifierait que «personne ne peut consommer des pains remplis de viande dans l’espace public et dans les endroits accessibles au public». Mais ce que Daniel Graf n’avait pas prévu, c’est que des médias turcs repéreraient son initiative et la comprendraient au pied de la lettre.

C’est aujourd’hui une réalité. Président d’une association de restaurants d’Urfa, au sud-est du pays, Mehmet Kaçak veut que le gouvernement suisse s’oppose à cette initiative et juge l’interdiction du kebab «illogique», rapporte le Daily Sabah. Il suggère qu’en suivant cette piste la Turquie devrait «interdire la pizza et tout fast-food qui n’est pas originaire du pays». L’Agence de presse turque Anadolu cite un autre restaurateur, Ahmet Demir, qui dit sa «tristesse» face à l’initiative suisse. Et écrit que la campagne «a bouleversé les 70 000 Turcs vivant en Suisse». «L’UDC, parti d’extrême droite, a apporté son soutien à la campagne», croit même savoir la chaîne de télévision publique TRT Haber! Voilà qui n’est pas terrible pour l’image de la Suisse. Daniel Graf le reconnaît. «On est allés un peu vite. On aurait aussi dû communiquer en turc, pour pouvoir échanger. Ce sera fait.» Bonne idée: mieux vaut éviter l’incident diplomatique. (Le Matin)