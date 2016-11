La polémique semble se calmer du côté du versement par la Suisse de 500'000 francs à une organisation caritative de la famille Clinton. Après avoir discuté avec le conseiller fédéral Didier Burkhalter, la commission de politique extérieure du National a décidé d'en rester là.

Une partie de la commission considère toutefois que le soutien de projets qui sont proches de personnalités politiquement exposées est fondamentalement problématique, ont indiqué mardi les services du Parlement.

La Direction pour le développement et la coopération a versé un demi million en 2011 à la «Clinton Health Access Initiative». Ce versement est intervenu, en plein différend fiscal entre Berne et Washington, alors que Micheline Calmy-Rey était ministre des affaires étrangères et Hillary Clinton secrétaire d'Etat américaine.

La commission a pris acte que le montant versé a servi à soutenir un projet de réduction de la mortalité infantile et des mères au Libéria. Selon le Conseil fédéral, ce versement respecte les directives légales et répond aux priorités de la politique suisse d'aide au développement. Toujours selon le gouvernement, il n'y a pas eu de conflit d'intérêts. (ats/nxp)