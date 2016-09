On connaît le guide Gault et Millau qui distribue chaque année ses points dans les meilleurs restaurant du monde. Mais on sait peut-être moins qu'il couronne aussi des produits de la gastronomie qu'il juge dignes d'être recommandés.

Un label Gault et Millau encore peu connu en Suisse, et pour cause: jusqu'à présent, aucun produit helvétique n'avait été labellisé. Un manque désormais pallié puisque les fondues fribourgeoises Wyssmüller ont séduit le jury du célèbre guide lors d'une dégustation organisée en avril dernier.

«Imaginer un petit produit du terroir fribourgeois associé au nom de Gault et Millau, ça fait quand même bizarre», confie William Wyssmüller, fondateur de la marque. Ayant entendu parler du label, c'est lui qui a provoqué sa chance en demandant au guide d'être testé. «Je voulais savoir comment des gastronomes avertis jugeaient vraiment notre fondue.» Car si le Fribourgeois prête une grande importance à l’image que véhicule sa marque, il ne communique pas lui-même sur sa qualité. «Ça n’est pas à nous de dire si notre fondue est bonne ou meilleure que telle autre. C’est au consommateur de juger. La qualité doit aller de soi, il est inutile de le préciser. Quand le client est chez lui, face à son caquelon, il n’y a plus de packaging, de slogan ou moi pour lui faire l’article. La seule chose qu’il veut c’est que sa fondue soit bonne et réussie. C’est tout ce qui compte.»

Dans son appréciation, le rédacteur en chef du Gault et Millau relève particulièrement le haut niveau qualitatif des mélanges testés. De quoi ravir le maître fromager qu'est William Wyssmüller. Car qu'avant de vendre et créer des mélanges, c'est lui qui les fabriquait. Pendant dix-sept ans, il était acheteur de lait de l'une des plus grandes coopératives laitières de Suisse romande, à Vuadens. Une expérience dont il se sert aujourd’hui dans la sélection pointue des fromages qu’il glisse dans ses sachets. Une exigence de qualité qui lui a permis de séduire Gault et Millau et qui lui ouvre aujourd'hui les portes du monde. (Le Matin)