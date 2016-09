Une masse de terre et de roches de 200 millions de mètres cubes s'est mise en mouvement à Riederalp (VS) sur la rive gauche du glacier d'Aletsch. Elle avance de plus de 20 centimètres par jour. Les sentiers pédestres de la région ont été fermés.

De très nombreuses fissures et quelques chutes de pierres ont été observées ces dernières semaines, communique mardi le canton du Valais. La zone concernée, d'environ un kilomètre carré, est surveillée en permanence. Elle s'étend de la crête de Mossfluh jusqu'au glacier.

Un effondrement de l'ensemble de la masse, évaluée à 200 millions de mètres cubes, est peu probable. Mais des éboulements ponctuels sont attendus, raison qui a conduit à la fermeture de certains sentiers.

Aucune infrastructure ou construction n'est menacée. Seuls les itinéraires de randonnées sont concernés, précise le canton qui invite les promeneurs à respecter la signalétique et à ne pas franchir les barrières mises en place. (atsnxp)