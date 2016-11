Huit des dix soldats blessés mardi lors de l'accident de leur Duro blindé, à Schwytz, ont pu quitter l'hôpital mercredi. On ignore toujours les raisons de la sortie de route du véhicule qui a fait un tonneau et terminé sa course sur le toit.

L'enquête est en cours, indique à l'ats Tobias Kühne, porte-parole de la justice militaire. Ses conclusions ne seront sans doute connues que dans plusieurs semaines.

Seuls deux blessés se trouvaient encore à l'hôpital mercredi soir. Aucun des dix malheureux n'a été grièvement touché. Les dix soldats d'infanterie en service long souffrent de blessures légères à moyennes. Ils se trouvaient en déplacement vers un lieu d'exercice lorsque l'accident s'est produit.

Seul leur véhicule - un Duro de type GMTF (véhicule protégé de transports de personnes) - a été impliqué. Les véhicules Duro sont conçus par le constructeur MOWAG, à Kreuzlingen (TG).

