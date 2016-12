La tendance à la détente sur le marché de la location immobilière se confirme: pour plus de la moitié des Suisses (59%), la recherche d'un logement a duré moins de deux mois, selon une étude de comparis.ch.

Les personnes qui ont pris la résolution de déménager l'année prochaine ne chercheront plus aussi longtemps un nouveau logement qu'il y a trois ans, relève le comparateur en ligne dans son étude publiée mercredi.

Celles qui ont déménagé au cours des deux dernières années ont été 28% à trouver leur nouveau logis en un mois. Il y a trois ans, seulement 21% des candidats au déménagement trouvaient leur nouveau toit en si peu de temps.

Les Suisses alémaniques sont les plus rapides à trouver un nouveau logement. Près d'un tiers (31%) d'entre eux n'ont pas consacré plus de quatre semaines à la recherche d'un nouveau logement, contre 21% des Tessinois et 17% des Romands. La plupart des Romands n'ont trouvé un nouveau bien à louer qu'après quatre mois.

Six visites en moyenne

Les locataires ont effectué en moyenne six visites. Les Romands arrivent en tête avec sept visites. Les Alémaniques se situent pile dans la moyenne nationale de six, alors que les Tessinois arrivent en queue de peloton avec seulement 5,5 logements visités.

Les personnes à la recherche d'un nouveau logement ont en moyenne déposé 3,5 candidatures. Un tiers des répondants n'ont envoyé qu'un seul dossier, précise comparis.ch dans son étude.

L'enquête a été réalisée en décembre par l'institut d'études de marché Innofact pour le compte de comparis.ch auprès d'un échantillon de 1028 personnes. (ats/nxp)