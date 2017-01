«Je suis pour les traditions; je trouve superagréable que les jeunesses jouent du tambour, ça me fait plaisir que les jeunes bougent!» Garagiste à son compte dans les hauts de Morges (VD), Ricardo* est le conducteur qui a coupé court au cortège de la Jeunesse du village de Lavigny, dont les membres jouaient du tambour dans les rues en retournant à leur local après une journée de percussions festives, le 28 décembre vers 20 h 30. Ces huit jeunes de 18 à 23 ans annonçaient dans notre édition de mardi leur intention de déposer une plainte contre X pour avoir été frappés, insultés, mis en danger et menacés de mort par les occupants de deux véhicules. Dont le Renault Trafic blanc de Ricardo.

Conducteur traité de «hooligan»

«Mon père et mon beau-frère étaient sur les sièges passagers, et ma compagne nous suivait dans sa VW Polo bleue avec notre fille de 4 mois et ma mère», relate ce Vaudois de 28 ans, qui conteste avoir donné un coup d’accélérateur en les voyant traverser depuis le garage situé à 100 m (en circulant depuis Aubonne). «J’ai au contraire levé le pied, sauf qu’en arrivant à leur hauteur, ils sont restés au milieu de la route, alors j’ai klaxonné. C’est là que l’un d’eux (ndlr: Bryan Perrin, le président de la Jeunesse de Lavigny) a donné un coup de baguette sur mon capot. Ça m’a mis hors de moi, même si je ne pense pas que ça ait laissé une marque sur la carrosserie…»

Si lui-même assure ne pas boire volontiers de l’alcool, le garagiste décrit des joueurs de tambour «qui ne marchaient plus très droit»: «Quand je suis sorti de la camionnette, ils se sont permis de dire «ici, on est chez nous, vous êtes des hooligans», alors que j’ai vécu à Lavigny de 2013 à 2015…» fulmine le conducteur, qui reconnaît avoir un tempérament «excessif».

«Comme ils étaient tous venus contre moi, c’est clair que je suis rentré dans le tas en poussant tout le monde. J’étais énervé, mais je me suis retenu en donnant juste une claque à l’un d’eux parce qu’il essayait d’agripper ma mère, qui venait de se faire opérer. Mais personne n’a donné de coups!» Bryan Perrin faisait pourtant état dans nos colonnes d’un coup de poing à l’arcade sourcilière, et une fille du groupe affichait de nombreux bleus aux jambes et à un bras, encore bien visibles cinq jours après l’altercation.

«Il n’y a rien eu du tout; c’est elle qui s’est mise à courir quand il y avait le spray au poivre, avant de tomber dans les escaliers (ndlr: menant au local de la Jeunesse)», lance Ricardo, qui avait aspergé l’assistance à l’aide d’une bonbonne qui se trouvait dans le sac à main de sa compagne. «J’ai commencé à gazer pour calmer l’histoire quand j’ai vu que ma famille se faisait bousculer.» Sa conjointe de 25 ans a-t-elle aussi donné une «claque» aux joueurs de tambour? L’un d’eux assure en tout cas avoir été «bousculé» par sa Polo: «Je ne pense pas, mais il faudrait que je lui demande; je ne voyais pas non plus tout ce qui se passait», soupire Ricardo. Enfin, le garagiste n’exclut pas avoir proféré des menaces de mort: «Sur le moment, on dit un peu tout et n’importe quoi.»

S’il concède avoir «commis une erreur» en sortant de sa camionnette et en s’en prenant physiquement au président de la Jeunesse de Lavigny, Ricardo annonce qu’il déposera également une plainte pénale. La justice tranchera. (Le Matin)