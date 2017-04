L'Union démocratique fédérale (UDF) prône le non à la stratégie énergétique 2050 soumise au vote populaire le 21 mai. Les délégués, réunis samedi à Regensdorf (ZH), en ont décidé ainsi par 51 voix contre 18 et 8 abstentions.

Les délégués de l'UDF ont estimé que la stratégie énergétique avec ses contraintes induisait des coûts importants en particulier pour les ménages et les PME. Il ne s'agit pas non plus de la bonne voie pour sortir de la dépendance énergétique de l'étranger. La production hydro-électrique indigène, qui est stable, ne doit pas encore davantage être affaiblie face aux énergies solaire et éolienne, selon eux. (ats/nxp)