Noël et le Nouvel-An sont propices aux réunions de famille et de ripailles entre amis. On rit beaucoup, on mange beaucoup et on oublie facilement que tous ces moments d'allégresse peuvent aussi être porteurs de danger. Et votre foie n'est pas le seul à être en danger. Vos doigts, votre peau, votre chat ou même votre logement courent aussi des risques. Prévenir plutôt que guérir: notre journaliste Alexandra Brutsch vous donne des conseils pour que ces fêtes soient belles.

Mais encore:

Le lynx fait son apparition à Genève

C'est presque un secret d'Etat. Un lynx et son petit ont été aperçus dans le canton de Genève, confirme le conseiller d'Etat Luc Barthassat. Le lieu n'a pas été révélé de crainte que les félins ne soient tirés. Découvrez les photos exclusives de cette rencontre insolite.

L'Espagne veut normaliser ses horaires

Manger à point d'heure, se coucher à 3 heures du matin, tout cela désorganise les journées de travail des Espagnols. Le gouvernement veut remettre de l'ordre dans tout cela. Quitte à changer de fuseau horaire.

Chic et chaud font bon ménage

Nous ne sommes pas encore à des températures extrêmes. Il n'empêche qu'il n'est pas toujours évident de rester au chaud sans perdre son style. Notre spécialiste en mode donne ses trucs et astuces aux frileuses et aux frileux. (Le Matin)