Elle revient d’un voyage à Londres avec deux chats comme «clients». «J’ai été mandatée par une personne qui est partie s’établir là-bas. Elle a fait le voyage de son côté, et je me suis chargée du déplacement des animaux», explique Nathalie Métrallet. Depuis qu’elle a créé son entreprise de transports pour quatre-pattes, cette Genevoise est de plus en plus sollicitée par ce type de demandes.

Au départ, elle pensait surtout conduire des animaux chez le vétérinaire ou le toiletteur. Mais la voilà globe-trotteuse, amenant ou allant chercher chiens, chats ou reptiles aux États-Unis, au Canada ou encore aux Émirats. Dans ces cas-là, elle troque son véhicule entièrement équipé pour l’avion. Découvrez son portrait sous la plume de Pascale Bieri.

Quelques autres sujets au menu de ce jeudi

L'ego des politiciens est-il sans limites?

On pourrait le croire à la lecture du top 10 de leurs déclarations auto-satisfaites recensées par Alexandra Brutsch. Une chose est sûre: quand il s’agit de se faire mousser, les hommes de ce monde ont le sens de la formule.

La Chine affole les grands du foot

Avec l’arrivée du Brésilien Oscar pour 76 millions de francs avant même le début du mercato, le Shanghai SIPG a lancé un message fort: la Chine est bien décidée à continuer à recruter des grands noms du football européen. Quel qu’en soit le prix. Les explications de Simon Vuille.

Ces bijoux qui donnent le ton

Vous en avez marre des tenues mornes et standards? Votre travail ou votre rythme de vie ne vous permettent pas de grandes excentricités mais vous aimeriez signifier votre individualité? Alors le bijou «statement» ou «pièce maîtresse» est pour vous! Lui seul donne un style à votre allure. Les conseils de notre chroniqueuse Noémie Arnold. (Le Matin)