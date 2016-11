Le robot n'est-il qu'un fantasme? Je veux dire par là: ces machines abondamment exploitées par la science-fiction sont-elles destinées à ne rester que des personnages imaginaires alimentant les bons ou mauvais scénarios sur l'évolution de notre planète et de notre société? On peut en douter, vu les nombreuses recherches et expériences menées un peu partout dans le monde...

Et vu aussi «CHiP», un toutou mécanique présenté comme intelligent et développé par le Hongkongais WowWee, spécialiste du genre. Alors évidemment, nous avons eu envie de tester ce chien robot, capable de se déplacer dans tous les sens et d'obéir aux ordres de son maître. Le journaliste technophile Jean-Charles Canet l'a rebaptisé «Jules» et s'est chargé du dressage; il présente en détail tout ce que la bébête est capable de faire, ou pas.

Et on vous a aussi préparé...

Parfum, parfum, dis-moi qui je suis

Le parfum que l'on porte est souvent lié à son humeur, à l'image que l'on veut donner. Pour plaire au plus grand nombre tout en affirmant leur personnalité, les marques de haute couture ou les grands parfumeurs recherchent sans cesse des associations de senteurs complexes et originales. Notre spécialiste mode et tendances Noémie Arnold a fait sa sélection.

Les statistiques qui glacent

Demain, c'est la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Les statistiques préparées par notre infographiste Océane Haenni font froid dans le dos dans une société que l'on imagine plutôt préservée de ces horreurs-là.

Les millionnaires fuient-ils la Suisse?

Une étude met en lumière un important recul du nombre de fortunes à sept chiffres. La Suisse ne serait-elle plus, ou moins, un terreau favorable aux fortunés? Notre journaliste Sarah Zeines s'est penchée sur la question. Et la réponse est nuancée; il faut y voir, notamment, un effet des fluctuations des taux de change et de la bourse. (Le Matin)