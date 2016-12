Cette semaine, c'est Marc Bonnant qui se prête au jeu de notre interview intimiste. Pour les besoins de l'exercice, il a accepté le tutoiement imposé par le concept de notre intervieweur Thierry Dällenbach. Une rare exception pour cet amoureux du verbe et du respect des conventions sociales. Au fil de cet entretien d'une rare intensité, il évoque, entre autres, le sens d'un regard ou d'un sourire.

Également au menu de ce mardi:

Les costumes «suisses» de «Passengers»

Elle a habillé les plus grands acteurs: Tom Cruise, Daniel Craig, Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman. Et aujourd’hui Chris Pratt dans «Passengers», un space opéra romantique avec Jennifer Lawrence à voir en salle dès demain. À 66 ans, la costumière vaudoise Francine Lecoultre oeuvre aussi bien pour les superproductions hollywoodiennes que pour le théâtre, les grands spectacles ou la scène musicale. Professeur d’art à Fribourg pendant de longues années, elle avait un beau jour décidé de tout plaquer pour rallier Hollywood et assouvir sa passion. Interview.

Une histoire pour la fin de l'année

Une fois n'est pas coutume, c'est une nouvelle en six épisodes que nous vous proposons à l'enseigne de nos «Histoires du soir». Intitulée «La malédiction du Loup» et signée Catherine Jeanrenaud, elle vous tiendra en haleine jusqu'au début de l'an prochain. Premier épisode ce soir.

L'opacité de la filière laitière

Quelque 3,5 millions de tonnes de lait sont commercialisées chaque année en Suisse, dont 42,6% sous forme de fromage. Mais le manque de transparence dans la filière fait grincer les dents des producteurs et des fromagers. Enquête. (Le Matin)