Entre thriller et mélodrame romantique, le styliste Tom Ford signe avec «Nocturnal Animals» le premier «électrochoc cinématographique» de l’année. C'est du moins l'avis de notre spécialiste cinéma Jean-Philippe Bernard, qui a adoré. Amy Adams y apparaît bouleversante dans le rôle d’une femme qui lit le récit terrible que lui a envoyé son ex.

On attendait un mélodrame romantique ou un thriller hystérique mais «Nocturnal Animals», s’il emprunte aux deux genres précités, ne ressemble à rien de ce que l’on peut voir actuellement sur un écran. Comme si le Hitchcock de «Vertigo» avait fait alliance avec le David Lynch de «Blue Velvet» et de «Mulholland Drive» pour disséquer au fil d’un suspense diabolique une histoire d’amour complexe.

Également au menu de ce mardi

Le ski argentin, une affaire de famille

Skier au plus haut niveau quand on vient du pays de Maradona et Messi? L’idée semble au mieux une douce utopie, au pire un cimetière d’illusions. Pour les quatre enfants de la famille Simari Birkner, c'est une réalité. A force de volonté, les trois filles et leur frère s'alignent face aux plus grands dans les épreuves de Coupe du monde. «On ne peut compter que sur nous. La fédération argentine ne nous donne rien du tout, pas même un début de structure», explique Teresa Birkner, la maman, qui est à la fois coach, physio et préparatrice du matériel. Stéphane Combe dresse le portrait de cette famille pas comme les autres.

L'interview «Souris» de Lea Sprunger

Interviewée par Thierry Dällenbach sous l'objectif de Laura Juliano, Lea Sprunger raconte comment son éducation «simple» a compté dans sa carrière. L'athlète vaudoise évoque aussi sa timidité, le besoin de solitude parfois. Et le respect de l'adversaire, valeur indispensable dans le sport.

Les résolutions budgétaires des Suisses

Quelles économies les Suisses prévoient-ils de faire cette année? Découvrez, en infographie , la réponse à cette question posée par le site comparis.ch. (Le Matin)