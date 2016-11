Pour ses 60 ans, Thierry Lang présente deux concerts spéciaux. Grégoire Nappey et Laurent Crottet ont rencontré le pianiste chez lui, dans son univers, à Ollon (VD), là où il compose. Sur les murs, des photos d’artistes de jazz, des affiches de concerts. Des objets aussi, futiles (une figurine d’Elizabeth II), artistiques (petites sculptures d'André Raboud, son copain d’Ollon), reconnaissants (la Médaille de chevalier des arts et des lettres, dans son écrin). Un coin salon et, au centre, le plus important, le piano. «C’est le Steinway de mes rêves, j’ai pu me l’offrir grâce au Prix de la Fondation vaudoise pour la promotion et la création artistiques, reçu en 2004.»

Quelques autres sujets au menu de ce mercredi:

Aurélia Mouraud, femme de marin

Aurélia Mouraud est la compagne du navigateur genevois Alan Roura, seul Suisse du Vendée Globe, et s’occupe de tout à terre. Elle cumule les rôles de cheffe de projet, attachée de presse, responsable de la logistique et du site Internet. Au départ, elle a pleuré en secret: «Je ne voulais pas monter sur le bateau tant j’avais peur de craquer, je ne savais pas comment j’allais réagir après trois semaines au village.» Elle s'est confiée à Bertrand Monnard.

Sérieuse concurrence pour GOPRO

Le monde des action-cam – ces caméras qui nous permettent d’immortaliser dans leurs moindres détails nos plus beaux exploits sportifs – est devenu en l’espace de quelques années un terrain de jeux extrêmement concurrentiel. GoPro a beau dominer le marché, il existe néanmoins bon nombre d’appareils capables de rivaliser, que ce soit en termes de performances ou de prix. Mais avec son nouveau bébé, la FDR-X3000, Sony, déjà excellent outsider jusqu’ici, jette un gros pavé dans la marre. Le test de Christophe Pinol.

Les vertus de l'éducation militaire

Un Romand veut ouvrir une école inspirée par les principes de la formation des soldats. Au programme, sport en plein air, exercices en tenue de combat et stratégie militaire. Le tout dispensé par d'anciens instructeurs de l'armée. Et bien sûr des cours de culture générale. A la clé, une maturité fédérale et un savoir-faire inédit en Suisse. Les explications de Sarah Zeines. (Le Matin)