Aujourd’hui, les drones sont partout. Dans le domaine du loisir, bien entendu, mais aussi dans celui de la sécurité, les tournages, l’inspection, l’agriculture… Et des livraisons (Amazon, la Poste…). Alors comment gérer leur trafic dans l’espace aérien? C’est Lausanne, et plus précisément l’association Global UTM établie à l’Innovation Park sur le site de l’EPFL, qui a été choisie pour préparer l’avenir de ces engins et réglementer leur usage au niveau mondial. À la tête de cette jeune entité créée en août dernier, Benoît Curdy nous explique ce que l’avenir nous réserve.

Mais aujourd'hui déjà, plusieurs règles s'appliquent pour qui veut faire voler son drone. En Suisse, on estime à plus de 20 000 (voire 25 000) les appareils en circulation. Assimilés sur le plan juridique aux modèles réduits volants, ils sont soumis à des règles imposées par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Petite marche à suivre.

Mais la prolifération des modèles de loisirs ou commerciaux pose un véritable problème de sécurité. Que ce soit celle des avions de ligne, lorsque ces engins volent trop près des aéroports, ou de la menace terroriste, qui est de plus en plus prise au sérieux. La Suisse tarde à légiférer sur ce point, mais la France, dans la foulée des attentats qui ont touché le pays, a édicté des règles très strictes. Parallèlement, des outils antidrones ont fait leur apparition. Ultrasophistiqués ou insolites, découvrez-les !

Également au sommaire de ce mercredi:

Frankenstein fait toujours peur

La Cinémathèque suisse, à Lausanne, consacre dès vendredi une rétrospective au personnage de Frankenstein. Laurent Flückiger a fait son choix parmi les films proposés.

Trump embarrassé, Obama triomphant

Moscou aurait accumulé des éléments à charge depuis plusieurs années contre le président élu des Etats-Unis, Donald Trump - dont une vidéo à caractère sexuel – pour pouvoir faire pression sur lui. Une information à traiter avec la plus grande prudence. Pour sa part, Barack Obama a tenu mardi soir son dernier discours à Chicago. Que faut-il retenir de son mandat? (Le Matin)