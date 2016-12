2016 ne nous a vraiment pas épargnés. Comme toutes les précédentes et comme celles qui suivront, cette année a charrié beaucoup d’émotions,, beaucoup de rires et beaucoup de larmes. Elle a été sanglante, terrifiante, étonnante, enthousiasmante. Le monde a vu des exploits, des horreurs, des héros, des salauds. Ni plus ni moins.

On aimerait que 2017 soit l’année de toutes les joies, de tous les bonheurs. Un moment dans lequel toutes les qualités que nous avons en nous seraient réalisées. Sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, je pressens que cela n’aura pas lieu de notre vivant. C’est pour cela qu’il faut s’accrocher aux instants de grâce qui émaillent notre quotidien. Ces petites choses qui nous font sourire. Ces gestes qui nous rendent fiers d’être des humains.

Il faut garder espoir. La solidarité existe partout, à grande ou petite échelle. Elle s’impose parfois, pas assez souvent, mais elle s’impose. Nous avons un potentiel fabuleux en nous, nous ne devons jamais l’oublier. C’est notre force, notre devoir et notre pouvoir.

Alors chères lectrices et chers lecteurs, accrochez-vous en 2017. Nos sentiments vont être malmenés. Nous connaîtrons des turbulences. Nos existences seront comme sur des montagnes russes. Mais nous avons la responsabilité de croire qu’un monde meilleur est possible. Durant cette année, «Le Matin» et ses dérivés comme le site Lematin.ch ou Le Matin du Soir feront tout pour éclairer votre quotidien, mais aussi maintenir cette lueur d’espoir qui fait que la vie mérite d’être vécue. Malgré tout.

Au sommaire de ce numéro:

Dix événements qui ont sauvé l'année 2016

Pour beaucoup, 2016 a été une annus horribilis. Une hécatombe de stars, des attentats, le Brexit, l’élection de Donald Trump, les catastrophes naturelles, les guerres sans fin et le Buffet de la Gare de Lausanne qui devient végétarien. Cela fait beaucoup. Michel Pralong a bien cherché. Et il a quand même trouvé quelques bons souvenirs.

Le gin tonic toujours plus chic

Oubliez tout ce que vous connaissez du gin tonic des années 1980. Le néo-gin’to est bichonné aux épices, servi avec une précision maniaque et des tonics de pointe. Revu et retravaillé avec élégance, il surfe sur les tendances gustatives exigeantes du moment. Et tout cela grâce aux Espagnols. Ici, certains bars s'en sont même fait une spécialité, comme le raconte Sarah Jollien-Fardel.

Football: Les vœux des présidents des clubs

Au moment de basculer dans l’an nouveau, les cinq présidents romands de l’élite du football suisse évoquent leurs attentes pour 2017. Et il y en a pour tous les goûts... Champagne! (Le Matin)