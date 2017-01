Ils sont chers, surannés et encombrants, mais on se les arrache. Les Suisses n’ont jamais autant acheté de vinyls depuis vingt-cinq ans: plus de 150'000 en 2015, selon l’association des labels de musique IFPI Suisse. Et ce chiffre ne compte pas les milliers de 33 tours et de 45 tours récupérés dans les vide-greniers et les bourses spécialisées, ni ceux commandés à l’étranger. Le retour amorcé au début des années 2010 n'était donc pas un phénomène de mode.

Et, s'il fallait une preuve supplémentaire, il suffit d'examiner l'évolution des ventes de platines. Chez Audioconcept à Lausanne, par exemple, on vendait trois ou quatre tourne-disques par an il y a quelques années. «Maintenant, c’est presque un par jour!» se réjouit son propriétaire, Olivier Maget. Plus de détails dans l'enquête d'Alexandra Brutsch.

Également au sommaire de ce vendredi:

L'anniversaire de Christian Constantin

Christian Constantin fêtera demain ses 60 ans. Comme chaque année, il ira manger avec des copains. Mais, malgré ce cap symbolique, ce n’est pas l’heure de faire un bilan estime le promoteur immobilier et président du FC Sion. Il s'est pourtant prêté de bonne grâce au jeu de l'interview face à Eric Felley.

Un Golden Globe pour Isabelle Huppert?

Cette année s’annonce comme un grand cru pour Isabelle Huppert. En 2016, la comédienne française a couru les festivals. Dimanche, elle fait partie des favorites pour le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans «Elle», un drame de Paul Verhoeven. «C’est ma première nomination pour cette récompense, dit-elle à notre correspondant Henry Arnaud. «J’avais assisté à la cérémonie lorsque «Une affaire de femmes» de Claude Chabrol avait été nominé en 1989 comme meilleur film étranger mais cela fait tellement d’années. C’est un honneur de participer à cette soirée magique.» Interview.

Et bien sûr votre nouvelle érotique

Comme chaque vendredi, Cléa Carmin vous emmène dans son univers fantasmagorique avec une nouvelle intitulée «Je ne fais pas l'amour». Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne vous parlera pas de sexe... A vos écouteurs. (Le Matin)