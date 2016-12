Visiblement, l’essence reste un produit très convoité, même si le prix à la pompe en 2016 a été le plus bas de ces 10 dernières années: 1 fr. 437 en moyenne le litre de sans-plomb 95. Reste que le prix du baril a augmenté en décembre suite à l’annonce des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de diminuer leur production dès janvier 2017. Ce qui laisserait présager des pleins plus chers l’an prochain, même si beaucoup doutent que l’OPEP tienne parole.

Est-ce ces quelques centimes de plus qui sont à l’origine des faits divers survenus récemment? Pas plus tard que mardi, une station-service était prise d’assaut suite à une erreur d’affichage des prix (lire encadré). Le 8 décembre, c’est à Mettmenstetten (ZH) qu’un individu est venu faire le plein dans une station-service et est parti sans payer. II avait visiblement enlevé les plaques de son auto, ce qui a empêché son identification. Mais grâce aux images des caméras de surveillance, de plus en plus souvent installées dans les stations-service, le gérant de celle-ci a repéré quelques particularités sur le véhicule en question. Dont des griffures sur le rétroviseur droit et une vignette autoroutière collée sur le coin supérieur gauche du pare-brise.

Aussi, lorsque huit jours plus tard, un véhicule de même marque et même couleur s’est présenté à la pompe, le personnel s’est méfié. Et même pas besoin de vérifier s’il s’agissait bien du même individu puisqu’une nouvelle fois le conducteur a démarré dès le plein fait, sans payer. Mais, selon l’Affolter Anzeiger, le gérant de la station avait eu le temps d’appeler en renfort quelques employés et a tenté de s’interposer pour empêcher le voleur de fuir. Sauf que celui-ci n’a pas hésité, pour le prix d’un plein d’essence, à foncer sur le malheureux gérant. Qui s’en sort avec une blessure au bras et un mal de dos.

Un Suisse de 21 ans

Alertée, la police a mené l’enquête. Et, notamment grâce aux images des caméras de surveillance, elle a fini par identifier le coupable. Il s’agit d’un Suisse de 21 ans qui a été arrêté le 21 décembre à son domicile de Horgen (ZH), situé à une vingtaine de kilomètres de la station-service où il a commis ses méfaits. Il a été dénoncé au procureur. Ses économies d’essence risquent de lui coûter très cher. (Le Matin)