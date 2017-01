Des centaines d'anciennes déclarations d'impôts ont été trouvées dans une benne à ordure à Schaffhouse. C'est la ville qui s'est débarrassée de ces documents. Certaines données étaient clairement visibles.

Le responsable cantonal de la protection des données a dénoncé l'exécutif communal à l'autorité de surveillance et déposé une plainte pénale contre inconnu. Christoph Storrer a aussi immédiatement exigé que les documents soient retirés de la rue, a-t-il indiqué jeudi à l'ats, confirmant ainsi une information des Schaffhauser Nachrichten.

Les déclarations d'impôts trouvées dans la benne datent de 2006. Pour le responsable de la protection des données, les indications sur le revenu et la fortune ne sont pas le problème le plus grave, mais les informations concernant les divorces, les pensions alimentaires, les maladies et l'aide sociale. Un journaliste a pu facilement photographier les documents.

Les autorités de la ville de Schaffhouse veulent examiner si des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires pour l'élimination des anciennes déclarations d'impôts. Les documents trouvés dans la benne à ordure ont entre-temps été transportés à l'usine d'incinération. (ats/nxp)