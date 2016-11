Dès janvier, l'Office fédéral de la police (fedpol) et l'Administration fédérale des douanes (AFD) pourront utiliser réciproquement leurs agents de liaison. Le Conseil fédéral a adopté mercredi une ordonnance en ce sens.

But de l'opération: éviter les doublons et renforcer les synergies. Par exemple, si l'AFD possède un officier de liaison stationné en Pologne et qui couvre la République tchèque, fedpol n'aura pas besoin d'envoyer quelqu'un dans ces pays, il pourra couvrir une autre région.

Les attachés de police et les officiers de liaison de douane servent de contact entre la Suisse et certains pays. Ils sont en lien direct avec le terrain et les autorités. Cela permet un échange rapide de l'information et très souvent une accélération des procédures et le succès des enquêtes.

Fedpol gère actuellement un réseau de douze attachés de police basés dans huit pays, qui couvrent aussi certains Etats environnants. Ils peuvent intervenir dans le cadre de la coopération policière mise en place avec 21 pays.

Trois sont basés auprès d'Europol, dont l'un sert de lien avec le Centre européen de la lutte contre le terrorisme. Un attaché travaille à INTERPOL à Lyon. De son côté, l'AFD possède trois officiers de liaison en Allemagne, en Pologne pour l'agence de protection des frontières FRONTEX et à Europol. (ats/nxp)