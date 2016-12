La grippe continue de progresser en Suisse. Elle pourrait bien clouer certains Helvètes au lit au moment des fêtes de Nouvel An. Le virus a débarqué plus tôt que lors des hivers précédents.

Les médecins liés au système de surveillance Sentinella avaient annoncé la semaine passée 18,1 cas suspects pour 1000 consultations médicales, écrit mercredi sur son site l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ce taux correspond à une incidence de 153 consultations dues à une affection grippale pour 100'000 habitants.

La grippe est plus forte que la semaine précédente où une moyenne de 71 consultations dues à la grippe pour 100'000 habitants avait été relevée. Le seuil épidémique saisonnier se situe à 64 cas pour 100'000. En 2014/15 et 2015/16, ce seuil avait été dépassé après le Nouvel An.

La grippe est désormais largement répandue à travers toute la Suisse. Elle est un peu moins présente dans la région bâloise ainsi que dans le centre de la Suisse, mais ces deux régions avaient été parmi les premières à être touchées. (ats/nxp)