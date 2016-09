Chaque assuré est en droit de changer de caisse pour choisir une assurance maladie de base moins chère. Il doit toutefois veiller à respecter les modalités et les délais prescrits. Suivez le guide. Les caisses maladie doivent annoncer les nouvelles primes aux assurés jusqu'au 31 octobre. Ceux-ci ont ensuite jusqu'au 30 novembre pour résilier leur contrat. Un changement de caisse est possible dans tous les cas, même si la prime de l'assurance de base n'a pas augmenté et si l'assuré a conclu une assurance avec franchise à option ou avec un choix limité de médecins et d'hôpitaux. Il est aussi possible de rester dans une caisse pour l'assurance de base et de contracter des assurances complémentaires dans une autre. Il faudra alors se soumettre à un questionnaire de santé pour les complémentaires. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande d'entreprendre les démarches assez tôt et par courrier recommandé: la résiliation doit impérativement parvenir à l'assureur avant fin novembre. C'est la date d'arrivée du courrier et non celle de son envoi qui fait foi. Le changement de caisse prend effet au moment où le nouvel assureur a communiqué à l'ancien qu'il prend en charge le client, sans interruption de la couverture. Des sites Internet comme comparis.ch ou bonus.ch offrent des comparaisons individualisées. L'OFSP a aussi développé son comparateur, disponible sous www.priminfo.ch . Priminfo fournit également des fiches d'information, des lettres-types ainsi que des conseils.

Les assurés verront leurs primes d'assurance de base augmenter en 2017. Les primes standard pour un adulte avec une franchise de 300 francs et une couverture accident grimperont de 4,5% en moyenne suisse, a annoncé lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il s'agit de la plus forte hausse en six ans. Une enquête du comparateur bonus.ch publiée le 21 septembre dernier avait annoncé que les primes pourraient grimper en moyenne de 6,5% en 2017.

Le conseiller fédéral Alain Berset s'inquiète surtout de l'augmentation des primes pour enfants, de 6,6%. «Les familles ne doivent pas être pénalisées», a-t-il souligné.

Les primes pour enfants versées ces dernières années n'ont pas permis de couvrir les coûts effectifs, a souligné devant les médias à Berne le ministre de la santé pour expliquer cette «forte hausse». Les traitements médicaux dispensés aux enfants sont plus nombreux et onéreux depuis quelques années. Surtout, les primes pour enfants doivent amorcer un «processus de rattrapage».

«Une option, et non d'une obligation »

La LAMal oblige les caisses à fixer des primes plus basses pour les assurés de moins de 18 ans révolus, a rappelé M. Berset. Le montant de ce rabais n'est pas fixé, mais les caisses ont accordé ces dernières années entre 70 et 80% en moyenne, a précisé le directeur de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Pascal Strupler.

Le Conseil fédéral a la possibilité de fixer lui-même les réductions de primes. «Il s'agit d'une option, et non d'une obligation», a expliqué Alain Berset. «Nous tenons avant tout à mener la discussion avec les assureurs.»

Plus forte hausse pour le Jura

Déjà parmi les plus touchés l'an dernier, les Jurassiens affichent la hausse la plus importante ( 7,3%). Suivent les assurés des cantons de Glaris ( 7,1%), du Valais ( 6,4%) et d'Appenzell Rhodes-Intérieures ( 6,4%), indique lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué.

Les cantons les moins touchés par l'augmentation des primes standard pour adultes avec une franchise de 300 francs et une couverture accident sont ceux de Berne ( 3,5%) et d'Argovie ( 3,6%). Au total, dans sept cantons (AG, BE, LU, SH, TG, ZG, ZH), tous alémaniques, la hausse moyenne de la prime sera inférieure à 4%.

Pour onze autres, elle sera supérieure à 5%. C'est notamment le cas chez les Romands avec, outre le Jura et le Valais, Fribourg ( 5,1%), Neuchâtel ( 5,6%) et Genève ( 5,7%), ainsi qu'au Tessin ( 5,7%). Dans les huit cantons restants, dont le canton de Vaud ( 4,9%), la hausse se situera entre 4 et 5%.

Encore les mieux lotis

En chiffres absolus, et malgré les fortes augmentations dans ces cantons, ce sont toujours les Appenzellois des Rhodes-Intérieures qui s'en tirent le mieux au niveau suisse (347 francs) et les Valaisans au niveau romand (394 francs), talonnés dans cette région par les Fribourgeois (422 francs).

Les moins chanceux demeurent les habitants de Bâle-Ville, qui devront débourser 567 francs par mois. En Suisse romande, il s'agit des Genevois (554 francs) et des Vaudois (495 francs). Les Tessinois (474 francs) se situent aussi au-dessus de la moyenne nationale, qui s'établit à 447 francs.

Hausse pour les enfants

L'augmentation des primes pour enfants sera même plus forte. Elles seront rehaussées en moyenne de 6,6% au niveau national, soit 6,55 francs par enfant. Les primes versées ces dernières années n'ont pas permis de couvrir les coûts, souligne l'OFSP. A noter que dans cette catégorie, Genève ( 9,7), le Valais ( 8,2%) et le Jura ( 8,2%) affichent les progressions les plus importantes.

Les primes pour jeunes adultes (entre 19 et 25 ans) subiront quant à elles une hausse de 5,4%, soit 21,13 francs de plus par mois en moyenne.

Coup dur pour le «low cost»

L'adaptation du mécanisme de compensation des risques va peser de manière négative sur la hausse de certaines primes, note en outre l'OFSP. Des caisses maladie «low cost» et «satellites» devront dès 2017 verser des redevances plus importantes. A l'inverse, des caisses abritant surtout des assurés ayant besoin de nombreuses prestations recevront des contributions plus élevées.

Ces dix dernières années, les primes standard ont augmenté en moyenne de 3,6% chaque année. Lors de l'introduction de la loi sur l'assurance maladie (LAMal) en 1996, la prime s'élevait à 173 francs, contre 447 francs pour 2017. Le montant mensuel moyen des primes a ainsi presque triplé durant cette période.

Changements démographiques

Plus la population vieillit, plus elle recourt aux soins, argumentent la Fédération des médecins suisses (FMH) et la faîtière des hôpitaux H pour expliquer la hausse des primes 2017. L'augmentation des traitements ambulatoires est aussi en cause.

Le vieillissement de la population et la progression des maladies chroniques contribuent à augmenter le nombre de traitements et les coûts de la santé, écrivait récemment la FMH à propos de la hausse annoncée des primes maladie 2017. De plus, l'offre en thérapies toujours plus grande implique qu'on recourt à elles toujours davantage.

Autre problème: les patients sont traités de plus en plus souvent en ambulatoire et toujours moins à l'hôpital. Ce transfert accroît la pression sur les assurés, les soins en ambulatoire étant entièrement financés par les caisses-maladie. Les traitements hospitaliers sont, eux, pris en charge à 55% par les cantons.

Financement uniforme

La FMH plaide pour un système de financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela permettrait au moins de freiner la hausse des primes générée par ce transfert des traitements, estime la Fédération.

Le volume des soins ambulatoires a certes augmenté, néanmoins la hausse des primes est avant tout due à la croissance de la population et au changement démographique, affirme de son côté Dorit Djelid, porte-parole de H . (nxp)