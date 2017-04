Le nombre de demandes et de plaintes relevant des compétences de l'office de médiation des assurances a bondi de 16,6% l'an dernier, à 3479. Dans 3081 cas, le problème a été réglé sans intervention auprès de l'assureur, mais directement avec l'assuré ou le requérant.

Le nombre de demandes ayant donné lieu à une intervention auprès des compagnies d'assurances s'est élevé à 398, soit un taux d'intervention de 24,3%, indique vendredi l'office de médiation de l'assurance privée et de la SUVA dans son rapport annuel.

Le taux de succès des interventions s'est monté à 67,4%. La valeur litigieuse la plus élevée était de 700'000 francs et la plus faible de 120 francs. Avec une part de 50%, ce sont les requêtes dans le domaine de l'assurance de personne qui ont représenté la part la plus importante de l'activité de l'office de médiation.

Dans le domaine de l'assurance d'indemnités journalières pour cause de maladie, les cas de litige sur l'incapacité de travail pour des motifs psychiatriques - y compris entre médecins spécialistes - ont encore augmenté. La tendance des années précédentes s'est ainsi confirmée.

Problèmes avec les BnB

Pour la première fois, sont apparus des problèmes de couverture pour les exploitants de Bed & Breakfast (BnB), explique l'ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA. Il s'agissait de savoir quelle couverture d'assurance la police ménage existante offrait et s'il n'aurait pas été nécessaire de conclure une assurance professionnelle pour couvrir certains risques en qualité d'hôte.

Sur la base de l'expérience d'un cas particulier, l'ombudsman recommande aux personnes proposant un hébergement de clarifier à l'avance la situation d'assurance en relation avec leur police ménage. Elles devraient également conclure au besoin une assurance professionnelle séparée, pour prévenir tous problèmes en cas de sinistres. (ats/nxp)