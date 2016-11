Le but était d'évaluer les effets des interventions des autorités sur le contentement de la population. Mais la notion de bien-être est trop complexe et pluridimensionnelle pour qu'on puisse mettre en relation les effets des politiques publiques sur la satisfaction générale de la population, conclut un rapport adopté mercredi.

Le Conseil fédéral présentait ainsi une première analyse du bien-être en Suisse, sur la base de quarante indicateurs. Ce document répond à un postulat du conseiller aux Etats Claude Hêche (PS/JU). Celui-ci demandait que l'on mesure l'efficacité des politiques publiques sur le bien-être de la population et que l'on examine l'application des dispositions légales en la matière.

Si on ne peut pas tirer des conclusions générales, on peut en revanche évaluer les effets d'une politique en particulier sur certaines dimensions du bien-être. Le gouvernement a, par exemple, analysé la prévention en matière de santé, la formation professionnelle initiale et les incitations financières à l'accueil extra-familial des enfants.

Ces évaluations doivent renseigner sur les effets des mesures prises, sur leur mode d'action, voire sur les améliorations à apporter.

Pour établir son rapport, le gouvernement s'est basé sur quarante indicateurs mis au point par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Structure des ménages, taux de pauvreté, confiance dans les institutions, niveau de formation et dépenses de santé sont quelques-uns de ces indicateurs. Ils servent à donner des informations sur la situation de la population. (ats/nxp)