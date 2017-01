«Ça sort quand au ciné?» ironise un internaute. La composition atypique de la nouvelle photographie du Conseil fédéral, réalisée selon les souhaits de la nouvelle présidente de la Confédération, a suscité les moqueries et les détournements sur le Web.

«La Marraine»

Comparée successivement à un faire-part de deuil, à un prospectus de pompes funèbres, à l’emballage du jeu Cluedo, à un portrait de la famille Addams ou encore à l’affiche d’un film sur la mafia, avec Doris Leuthard dans le rôle de la «Marraine», le cliché est signé Beat Mumenthaler. Ce photographe est spécialisé dans les portraits «caractérisés par leur authenticité», souligne le porte-parole du Conseil fédéral.

Les clichés noir-blanc des sept conseillers fédéraux et du chancelier ont été effectués séparément, puis collés dans une pyramide de visages dominée par ceux, un peu plus grands, de la présidente Doris Leuthard et de son vice-président Alain Berset. Certains ont noté l’apparition d’une hiérarchie entre les conseillers fédéraux, traditionnellement représentés de manière plus horizontale.

Au bas de la photo, les silhouettes des huit membres du gouvernement façon ombres chinoises dans le brouillard. «Je voulais créer un sentiment de proximité et mettre en exergue les différentes personnalités», a expliqué le photographe.

Si l’image a déjà été largement partagée dans ses versions originale et détournées, les amateurs de papier glacé peuvent se procurer dès le 3 janvier un exemplaire officiel au Palais fédéral, à Berne, ou le commander en ligne sur le site de la Confédération. (Le Matin)