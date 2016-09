Vaud interdit la mendicité. Le Grand Conseil vaudois a voté mardi de justesse, avec quatre voix d'écart, l'initiative UDC qui en réclame une interdiction sur tout le territoire cantonal. Le texte devient une loi. Il n'y aura pas de votation populaire.

Les députés ont bataillé pendant près de deux heures. Les uns jugeaient l'interdiction inefficace, les autres estimaient qu'il était indispensable d'agir. Au final, l'UDC et une large majorité du PLR ont réussi à faire passer l'initiative déposée en 2013. Le texte a passé la rampe par 60 voix contre 56 et 5 abstentions.

La conseillère d'Etat Béatrice Métraux a plaidé en vain pour le contre-projet du gouvernement, dont plusieurs variantes étaient sur la table. Elles ne fixaient pas d'interdiction pure et simple, mais encadraient plus strictement la mendicité, interdisant le recours aux enfants et l'exploitation d'autrui, autrement dit les réseaux. (ats/nxp)