Cette manifestation en faveur des lesbiennes, gays et personnes bisexuelles et transsexuelles (LGBT) a été coloré et bruyant.

Les participants se sont engagés cette année pour la sécurité et les droits des réfugiés LGBT. La Zurich Pride se prononce ainsi «en toute clarté en faveur des personnes qui doivent se réfugier en Suisse en raison de leur orientation ou de leur identité sexuelles», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. «Les personnes LGBT sont criminalisées dans plus de 80 pays».

Investir la politique

Le parcours a été plus long que les années précédentes. Avant le cortège, plusieurs orateurs se sont exprimés, comme la conseillère nationale Christa Markwalder (PLR/BE).

Selon elle, malgré des progrès, la législation suisse ne correspond pas encore au 21e siècle. «C'est pourquoi il est important que les LGBT s'investissent dans la politique».

Les participants ont ensuite défilé avec des bannières arc-en-ciel et des ballons, au son d'une musique bruyante. Les déguisements les plus divers faisaient aussi partie du tableau. Le cortège coloré et pacifique, qui s'est transformé en grande fête en plein air, a aussi été suivi par de nombreux curieux au bord des rues.

Diverses organisations et institutions ainsi que des petits groupes ou des personnes individuelles étaient réunis dans le combat en faveur des mêmes droits pour tous.

Semaine de la Pride

Le cortège était le point culminant de la semaine de la Pride, qui a été lancée officiellement le lundi de Pentecôte et qui se termine dimanche. Durant cette semaine, les organisations LGBT et d'autres associations ont mis sur pied des colloques et des manifestations sur ce thème.

Quant à la Pride romande, elle se déroulera du 25 au 27 août à Berne, sur six places de la vieille ville, ont indiqué ses organisateurs. Sous le nom de «Pride ouest 2017», elle sera placée sous le slogan «La force de la diversité», défendant l'idée qu'une société plurielle est une société plus forte. L'événement principal aura lieu le samedi 26 août sur la place Fédérale à 17h00. (ats/nxp)