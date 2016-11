Sur les quatre personnes impliquées dans cet assassinat, deux se trouvent en prison: le tueur à gages et Carole, épouse de la victime, qui a commandité la mort de Pierre Silvano. Tous deux ont été condamnés à 16 ans de prison et purgent leur peine. En revanche, l’écuyer et la mère de Carole sont toujours en liberté. En septembre 2015, ils évoquaient, devant la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise, leur état de santé. Madame, par exemple, souffre d’un peu de diabète, de crises de goutte. La septuagénaire – qui n’a passé qu’un an en détention provisoire – va devoir retourner en prison. Pourquoi une telle attente? Parce que les délais dépendent de nombreux facteurs, dont la longueur de la peine, le risque de fuite, etc. «Chaque cas est examiné individuellement», indique Emmanuelle Lo Verso, porte-parole du Département de la sécurité et de l’économie. Sans se prononcer sur ce cas particulier, elle rappelle qu’il manque, pour le Concordat latin, environ 25 places de détention en exécution immédiate pour les femmes: «La construction des Dardelles répondra au besoin identifié, tant au niveau de la détention des femmes que de la détention des hommes en exécution de peine.» L’avocat de la mère de Carole, Me Robert Assaël, nous a fait savoir que sa cliente allait purger sa peine et entrer dans un pénitencier au premier trimestre 2017.

25 novembre 2008 Pierre Silvano est retrouvé mort dans son appartement de Cointrin, tué de deux balles dans la tête. Mars 2009 Arrestation de l’épouse, de la mère de cette dernière, d’un tueur à gages et de l’entremetteur. Juin 2012 Premier procès devant le Tribunal criminel du canton de Genève. Février 2013 Procès en appel devant la Cour de justice. Et nouvel appel au Tribunal fédéral. Juin 2016 Le TF rend un arrêt confirmant les peines genevoises.

Tous les jours depuis huit ans, Joséphine Silvano va retrouver son fils Pierre, enterré au cimetière de Saint-Georges, à Genève. C’est là, à côté de son père, qu’il repose depuis fin 2008. «Au début, j’allais sur la tombe trois fois par jour. Maintenant, c’est un peu plus compliqué parce que j’ai ma maman de 96 ans à la maison», raconte la septuagénaire, originaire d’Italie du Sud. La tombe de Pierre est toujours fleurie de roses blanches. Des bougies sont allumées 24 heures sur 24. Joséphine Silvano raconte sobrement qu’elle s’y est parfois endormie, en regardant le visage de son fils sculpté dans le marbre blanc.

Milieu hippique

Depuis le 26 novembre 2008, cette maman porte le deuil. Ce jour-là, c’est toute la vie d’une famille qui a basculé. «Normalement, mon fils m’appelait tous les jours avant d’aller travailler», explique-t-elle. Mais, le 26 novembre 2008, pas de nouvelles. La maman tente d’appeler Pierre vers 8 h 30. En vain. Elle prend sa voiture, monte à Cointrin. Pierre vit dans ce quartier où il loue un bel appartement en attique. Joséphine entre dans le logement, appelle son fils. Pas de réponse. Dans la chambre à coucher, elle voit ses pieds dépasser de la couette. Elle les chatouille. Pas un mouvement. Joséphine soulève alors le duvet. Son fils est mort. Tué de deux balles dans la tête. «J’étais affolée, j’ai appelé le 144. Puis ma sœur», se souvient-elle tristement. La police est alertée, l’appartement bouclé en tant que scène de crime.

Joséphine ne le sait pas. Mais, depuis le premier jour de l’enquête, la brigade criminelle soupçonne sa bru, Carole*, une jeune femme de bonne famille connue dans le milieu hippique romand. La Vaudoise a épousé Pierre à Las Vegas en 1995. Les disputes dans le couple sont devenues fréquentes. Et Carole est retournée vivre chez sa mère, à Rolle. Trois mois après la mort de Pierre, ses parents sont convoqués à la police. On leur apprend que leur belle-fille ainsi que la mère de cette dernière ont été arrêtées. Tout comme un cavalier fribourgeois reconverti en tueur à gages (à qui la mère et la fille ont versé chacune 25 000 francs) et un ancien écuyer qui a présenté tout ce petit monde quelques mois auparavant dans la Mecque du cheval, à Avenches. «Nous sommes sortis de la police en nous tenant, mon mari et moi. On ne trouvait plus notre route tellement nous étions sous le choc», poursuit Joséphine Silvano.

Toujours en liberté

La famille a vécu trois procès. «C’est difficile. A chaque fois, on revit l’histoire», explique Géraldine, la sœur de Pierre. Au mois de février 2013, la veille du deuxième procès, Joséphine Silvano a perdu son époux, Alexandre. «Il est mort de chagrin», constate Me Alain De Mitri, l’un des deux avocats des Silvano.

Aujourd’hui encore, les proches de la victime n’ont pas pu récupérer toutes ses affaires. «Lorsque nous nous sommes rendus, ce printemps, au Service des pièces à conviction, on nous a donné un cageot avec quelques affaires éparpillées. Celles des personnes condamnées, elles, étaient bien rangées», assure Joséphine Silvano. Mais ce qui révolte le plus cette maman italienne, c’est la lenteur du système. Elle ne comprend pas pourquoi la mère de celle qui était sa belle-fille est toujours en liberté! Condamnée d’abord à 11 ans de prison, cette septuagénaire a vu sa peine diminuer en appel à 6 ans. Elle voulait encore moins, mais le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu de la faute grave qu’elle a commise, ayant prêté son concours à «une entreprise criminelle», une peine de 6 ans de prison n’était pas sévère. L’arrêt du TF date du 29 juin. Depuis, rien ne bouge. «La justice est rendue depuis des mois mais n’est pas exécutée», constate Me Lorella Bertani. Joséphine assure ne pas avoir de haine. Juste une immense douleur. «Cette femme aurait pu tout arrêter, elle ne l’a pas fait. Je ne pourrai entamer mon deuil que lorsqu’elle sera enfin en prison.» (Le Matin)