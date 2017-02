Le droit helvétique protège suffisamment les hôtes suisses passant par Airbnb qui rencontreraient des problèmes avec des clients étrangers, selon le Conseil fédéral. Le conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE) s'inquiétait des conditions posées par la plateforme en ligne.

Airbnb ne constitue pas une partie

Le contrat réglant l'hébergement est signé directement par l'hôte et son client. Airbnb n'est pas partie, sa participation se limite à la perception du paiement, qu'elle transmet à l'hôte après déduction des frais, explique le Conseil fédéral dans sa réponse publiée jeudi.

Il est déjà possible dans la plupart des cas d'intenter une action contre des clients domiciliés à l'étranger soit au lieu où l'immeuble est situé, soit à celui d'exécution du contrat. Ce n'est exclu que si l'hôte loue son logement à des fins commerciales et si d'autres conditions restrictives sont remplies.

Droit applicable

La clause de choix du droit applicable figurant dans les conditions générales d'Airbnb n'a aucun effet sur les relations contractuelles entre hôte et clients. Les hôtes peuvent de toute façon faire valoir leurs éventuels droits contre Airbnb au lieu où ils sont domiciliés.

Généralement, le droit suisse s'applique à l'action d'un hôte contre un client domicilié à l'étranger. Plusieurs accords internationaux facilitent l'exécution de prétentions et l'entraide judiciaire.

Les hôtes suisses qui le louent à des fins commerciales doivent quant à eux intenter leur action en Irlande, siège européen d'Airbnb. Le fait que les actions civiles sont intentées au domicile du défendeur, même s'il se situe à l'étranger, est toutefois un des principes internationalement reconnus de la procédure civile, note le Conseil fédéral.

La location d'un logement peut être soumise au droit de bail suisse. Une caution peut être exigée du locataire. Ce dernier doit répondre des dommages dus à une utilisation non conforme. Pour les dommages causés par un voyageur en tant que sous-locataire, le locataire ayant fourni le logement répond envers le propriétaire.

A ses risques

Les réservations faites via Airbnb le sont aux risques des hôtes. La plateforme fournit cependant des mécanismes de règlement des litiges et de protection. Les hôtes et les voyageurs peuvent faire examiner leurs doléances par Airbnb.

Une garantie hôte couvre en outre les dommages subis par les logements jusqu'à une hauteur de 900'000 francs. Enfin tout hôte peut s'informer sur ses clients et refuser leurs demandes de réservation. (ats/nxp)