Le foehn a fait grimper dimanche les températures jusqu'à 20 degrés dans les vallées alpines tessinoises.

MeteoNews a mesuré 20,9 degrés à Cevio et 19,6 à Comprovasco. Ce sont les plus hautes températures jamais enregistrées en décembre depuis le début des mesures, a indiqué Cédric Sütterlin, météorologue chez MeteoNews.

Le Tessin pourrait bien enregistrer un nouveau record de chaleur pour le mois de décembre, pronostique-t-il. Et le mercure ne devrait pas baisser ces prochains jours. Les températures clémentes devraient se maintenir jusqu'à mercredi soir.

La douceur était également au menu ailleurs en Suisse. Le thermomètre affichait ainsi 14,7 degrés à Vicosoprano (GR), 12,7 à Viscoprano (GR) et 12,1 à Simplon-Village (VS).

D'après SRF Meteo, c'est en 2010 qu'il a neigé pour la dernière fois à Noël. Par la suite, douceur et verdure ont été de mise.

En 2012 par exemple, il faisait déjà plus de 20 degrés à Reigoldswil (BL) le 24 décembre. L'année suivante, on mesurait 17,1 degrés à Bâle. En 2014 et 2015 également, les Noëls ont été très doux, avec respectivement 10 et 15 degrés en moyenne en plaine. (ats/nxp)