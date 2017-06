La nuit a été très fraîche en Suisse, voire même glaciale par certains endroits.

A Viège (VS) (-0,9°C), Ebnat-Kappel (SG) (-1,2°C) et Hallau (SH) (-0,5°C), le gel recouvrait le sol à six heures du matin. Les températures sont même descendues à -0,3 degré à Kloten, indique jeudi Meteonews.

Mais le soleil a rapidement relevé les thermomètres. Ils devraient afficher des valeurs estivales entre 24 et 25 degrés dans la journée. (ats/nxp)