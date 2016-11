Le consommateur de cannabis pour des raisons médicales devrait pouvoir en obtenir plus facilement en ville de Zurich. Le Conseil de Ville de Zurich a donné suite mercredi à un postulat des Verts par 80 voix contre 36.

Il est déjà possible aujourd'hui pour des patients de calmer leurs douleurs au moyen de produits à base de cannabis. Une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) leur est toutefois nécessaire.

Mais la procédure pour obtenir cette dernière est si compliquée que nombre de patients passent outre et se fournissent en cannabis par des voies illégales, expliquent les Verts zurichois. Criminaliser ces personnes n'a aucun sens, selon eux.

Et une représentante socialiste d'ajouter que la procédure d'autorisation actuelle est lourde et bureaucratique. Elle renchérit en outre inutilement le système de santé.

La proposition des Verts prévoit un nouveau système de distribution de cannabis aux personnes souffrant d'une maladie et pour lesquelles les effets du cannabis soulagent les symptômes. Grâce à une carte d'identité qui leur serait remise par les autorités, elles auraient le droit de consommer des produits cannabiques pour des raisons médicales.

Avant de lancer son nouveau système, la Ville de Zurich doit toutefois présenter un programme et obtenir une autorisation de l'OFSP. Opposés au postulat, le PLR et l'UDC ont notamment fait valoir qu'il est déjà possible aujourd'hui de consommer du cannabis pour des raisons médicales et qu'un projet similaire des Vert'libéraux est pendant au niveau fédéral. (ats/nxp)