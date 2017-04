Le loup qui a tué un mouton dans le Weinland zurichois le 2 mars a été identifié: il s'agit de M75, un mâle qui a tué plus de 40 moutons au début de l'année au Tessin et aux Grisons. Ces deux cantons ont émis en mars une autorisation de le tirer.

On ne sait pas où se trouve M75 actuellement. Plus aucune trace de lui n'a été retrouvée depuis le 2 mars, indique l'administration de la chasse zurichoise jeudi.

Un loup avait tué plusieurs moutons fin février et début mars en Thurgovie, non loin du Weinland. Des analyses sont encore en cours pour l'identifier, a précisé à l'ats Roman Kistler, responsable de l'administration cantonale de la chasse et de la pêche. (ats/nxp)