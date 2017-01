La situation sur le marché du travail s'est dégradée dans tous les cantons romands en décembre dernier. La plus forte détérioration est survenue en Valais où le taux de chômage a bondi de 1,3 point par rapport à novembre, à 5,1% de la population active.

Le canton du Valais dénombrait ainsi 8860 chômeurs à fin décembre, un effectif en croissance de 2321, a indiqué mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). La poussée s'explique par des motifs saisonniers, notamment dans les secteurs de la construction et de l'hôtellerie-restauration.

Ailleurs, le taux de chômage a augmenté de 0,5 point dans le canton du Jura à 5,1%, pour un nombre de chômeurs en hausse de 169 à 1865. A Fribourg, il a progressé de 0,4 point au regard de novembre à 3,1% de la population active, un coefficient qui reste, et de loin, le plus bas de Suisse romande ( 661 chômeurs à 5038).

Neuchâtel le plus touché

A l'autre bout du classement, Neuchâtel a conservé son statut de canton le plus touché par le chômage en Suisse. En décembre, le taux s'est accru de 0,4 point pour se fixer à 6,3% de la population active, avec un effectif de chômeurs de 5840 ( 434).

Dans le canton de Vaud, le taux de chômage a augmenté de 0,3 point pour se fixer à 5% de la population active, avec un nombre de chômeurs de 19'703 ( 1236). Du côté de Genève, il s'est accru de 0,1 point, soit la hausse mensuelle la plus faible de Suisse romande, à 5,5%, pour un effectif de 12'947 chômeurs ( 217).

A Berne, le coefficient de chômage a progressé de 0,2 point en décembre à 3%. Dans le canton de Zurich, le plus peuplé du pays, il s'est dégradé de 0,1 point à 3,8%, un niveau supérieur à la moyenne nationale de 3,5%. Le taux le plus bas se trouve à Obwald, le petit demi-canton de Suisse primitive affichant 1% ( 0,1 point).

En Suisse

Le nombre de chômeurs en Suisse a crû de 4,6% en 2016 en moyenne annuelle par rapport à 2015 à 149'317 personnes. Le taux de chômage moyen a lui augmenté de 0,1 point pour se fixer à 3,4% de la population active.

La dégradation du marché du travail est intervenue malgré un environnement macro-économique marqué par «une croissance solide et une stabilisation conjoncturelle progressive», a relevé mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le premier semestre a été caractérisé par une décrue, le second par une poussée.

En effet, entre janvier et fin juin, le nombre de chômeurs a diminué de quelque 24'500 personnes pour revenir à 139'127. Ensuite, la situation s'est détériorée avec un bond des effectifs d'un peu plus de 20'000 personnes pour atteindre à fin décembre 159'372, précise le SECO dans son commentaire.

Poussée en décembre

Au cours du seul mois de décembre, les chômeurs inscrits auprès d'un Office régional de placement (ORP) a ainsi augmenté de 10'144 personnes. Le taux de chômage a en conséquence connu une poussée de 0,2 point par rapport au mois précédent pour s'établir à 3,5% de la population active.

Le chômage des jeunes, soit les individus âgés entre 15 et 24 ans, un groupe scruté par certains observateurs, a pour sa part crû de 1,6% sur un mois pour affecter 19'216 personnes, mais reculé de 6,8% sur un an. En comparaison annuelle, le nombre total de chômeurs apparaît plus élevé de 743 personnes. (ats/nxp)