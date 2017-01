Le trafic ferroviaire entre Fribourg et Berne subissait des perturbations mardi soir, à cause d'un rail cassé. Plusieurs trains régionaux ont été supprimés. La durée du dérangement n'était pas connue dans l'immédiat.

En raison de cet incident, la voie entre Fribourg et Flamatt (FR) n'était ouverte que de façon restreinte. Les trains régionaux reliant Romont (FR) à Berne étaient supprimés entre Fribourg et Berne et remplacés par des bus.

Selon Frédéric Revaz, porte-parole des CFF, le phénomène est «assez courant lors de températures extrêmes»

Le trafic grandes lignes était pour sa part assuré, mais des retards étaient signalés, d'après le porte-parole.

Les voyageurs de Fribourg à destination de Berne, ou inversement, pouvaient ainsi circuler via les liaisons Genève-Aéroport - Saint-Gall et Genève-Aéroport - Lucerne.

Le train reliant Berne à Bulle (FR) était supprimé et non remplacé par des bus, étant donné que les voyageurs pouvaient emprunter d'autres trains. (ats/nxp)