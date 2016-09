Les gros consommateurs situés en Valais importent la plus grande partie de leur chlore de la région de Lyon et de Grenoble, en l'acheminant par le rail le long des rives du Léman, indique l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans un communiqué ce lundi. L'industrie a pris contact avec le producteur pour qu'il approvisionne les exploitations du Valais en empruntant un itinéraire plus court et traversant des régions moins peuplées.

Les signataires veulent réduire le risque d'un facteur dix d'ici à fin 2018. Les CFF ont déjà pris des mesures fin 2015 en faisant circuler les wagons-citernes contenant du chlore à vitesse réduite à travers les agglomérations de Genève et de Lausanne. Ce train ne passe plus par la gare des marchandises de la Praille pour changer de locomotive.

L'ensemble des mesures devraient être appliquées en 2018 par les signataires: scienceindustries, les CFF, l'association des transporteurs de marchandises sur le rail (VAP), l'Office fédéral des transports (OFT) et l'OFEV. Le groupe de travail collabore avec les cantons de Vaud, Genève, Valais et Bâle-Ville.

Construction de logements

Dans un communiqué commun, les cantons de Vaud et de Genève se sont dits satisfaits de la signature de cette convention, qui doit permettre à la région lémanique de réintégrer d'ici à 2025 une zone de risque qualifié d'acceptable selon les critères de protection contre les accidents majeurs.

Vaud et Genève saluent la déclaration conjointe II sur le transport de #chlore https://t.co/2byuZAnX3i #Vaud — Etat de Vaud (@EtatdeVaud) 26 septembre 2016

Les contraintes liées à la construction de logements dans cette zone seraient du même coup allégées. Genève et Vaud considèrent que cette déclaration est un premier pas qu'il s'agira de consolider. Les deux cantons estiment que la production de chlore à proximité des entreprises qui l'utilisent, notamment Lonza et Syngenta en Valais, «reste une option forte à envisager».

Environ 25'000 tonnes de chlore sont, chaque année, convoyées par train à travers les agglomérations genevoise et lausannoise, à destination principalement des usines chimiques valaisannes. Cette quantité représente un wagon par jour. Chaque convoi expose quelque 840'000 personnes à un risque d'accident majeur.

Milliers d'emplois concernés

Le gouvernement valaisan salue également cet accord et soutient la solution trouvée. Elle favorise la sécurité des personnes et la protection de l'environnement tout en tenant compte des intérêts économiques et des emplois, estime-t-il lundi dans un communiqué.

Le Valais est particulièrement concerné par cette problématique, précise le gouvernement. L'industrie chimique, qui représente 13,3% du PIB valaisan, est dépendante d'un approvisionnement en chlore pour ses activités.

Au total, environ 3000 places de travail sont directement liées à la mise à disposition de chlore. Il faut y ajouter un millier d'emplois indirectement concernés auprès de sous-traitants, précise le gouvernement.

Accident de Daillens

L'accident de Daillens avait fait naître les pires craintes. Six wagons d'un convoi marchandises qui en comptait vingt-deux avaient déraillé à la hauteur de Daillens (VD) de nuit. Près de 25 tonnes d'acide sulfurique s'étaient déversées dans le sol.

Le convoi circulait de Muttenz (BL) en direction de Lausanne. Un des wagons a vu s'écouler la quasi-totalité de son contenu, soit 25 tonnes d'acide sulfurique. Un autre avait perdu une faible quantité des 57 tonnes de soude caustique.

Chargé de 52 tonnes d'acide chlorhydrique, un produit qui n'a pas les mêmes propriétés que le chlore gazeux, mais qui reste dangereux, un troisième wagon-citerne est resté indemne bien qu'il se soit couché.

Il n'y a pas eu de nuage toxique. La zone industrielle se trouvant à proximité des lieux de l'accident avait été évacuée, mais aucune alerte n'avait été lancée pour les villages alentours, assez éloignés. Les trains n'avaient plus pu circuler pendant plusieurs jours. (ats/nxp)