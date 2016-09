C'est mercredi que les visiteurs ont découvert le nouvel aquarium du zoo de Zurich. Les vingt-deux bassins de la précédente installation ont été remplacés par huit nouveaux, plus vastes et qui présentent un plus grand nombre d'espèces.

Le but de cette modernisation est de montrer la chaîne alimentaire aquatique de huit biotopes différents, a indiqué mercredi le zoo de Zurich. Les visiteurs peuvent désormais admirer 70 espèces de poissons, ainsi que des crevettes, des crabes, des escargots et des étoiles de mer.

Ce nouvel aquarium a été financé, à raison de 1,5 million de francs, par des dons. Les travaux ont duré deux ans. (ats/nxp)